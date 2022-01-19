Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı millete sesleniş konuşmasında, geçtiğimiz haftaya organize sanayi bölgelerinde kurulan mesleki eğitim merkezlerinin ortak açılış töreni ile başladıklarını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmesini hedefledikleri bir dönemde böyle bir projenin gerçekleştirilmiş olmasının ayrıca önemli olduğunu belirtti.

Bu törende bir araya geldikleri sanayicilerin hedeflere ulaşma konusundaki inancına ve gayretine bizzat şahit olduklarını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız"

"Önümüzdeki yıl bu zamanlar bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla milletimizin huzuruna çıkacağız. İşte o zaman kimi inanmadığı kimi istemediği için ülkemizin takip ettiği büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası hedefini karalamaya çalışanların mahcubiyetlerini hep beraber göreceğiz.

Yine geçtiğimiz hafta iştirak etmekten memnuniyet duyduğumuz bir diğer önemli program Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri Ödül Töreni'ydi. Türkiye BM'ye bağlı UNESCO tarafından hazırlanan somut olmayan kültürel miras listesine en çok değer kaydettiren ülkeler arasında yer alıyor. Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerimiz Anadolu'nun bereketli kültür mirasının dünyaya tanıtılması bakımından önemli bir envanter çalışmasıdır. Bu kapsamda 2021 yılı için belirlenen 21 sanatçımız ile mehteran birliğimize, marifet sahiplerine hak teslimi olarak gördüğümüz ödüllerini takdim ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen çarşamba yaptıkları Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında mevcut projeleri gözden geçirme yanında önümüzdeki dönemde öncelik verecekleri hususları değerlendirdiklerini ve karara bağladıklarını söyledi.

Erdoğan, perşembe günü Avrupa Birliği (AB) büyükelçileri ile bir araya gelerek Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin geçmişten bugüne muhasebesini yaptıklarını, tıkanan noktaları ve çözüm yollarını kendileriyle paylaştıklarını aktardı.

Cuma günü ülkenin ilk istihbarat gemisi UFUK'un hizmete girme töreni vesilesiyle bu alandaki güçlerini ve kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını kaydeden Erdoğan, cumartesi günü Aydın'da gerçekten çok güzel bir dizi programa katıldıklarını dile getirdi.

Söke'de toplamda 1 milyar dolarlık bir proje olan Kipaş Kağıt Fabrikası'nın 550 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçirilen ilk etabını hizmete açtıklarını belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

Erdoğan'ın Aydın ziyareti

"Bu fabrika ithalatımızı azaltarak ve ihracatımızı artırarak ülkemiz cari dengesine yılda 450 milyon dolarlık olumlu katkıda bulunacaktır. Aydın'da toplu açılış töreni vesilesiyle hem oradaki kardeşlerimizle hasret giderdik hem de kendileriyle samimi bir hasbihal yaptık. On binlerin katıldığı bu törende coşku, heyecan tamamıyla oraya hakimdi. Aynı günün akşamı rahmetli Menderes'in hayatının son günlerinde Çine Çayı'nın kenarında oturup söğüt ağaçlarının altında serinliğinin saadetini tatmak istediği yerde inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Müzede Menderes ailesi, gençlerimiz ve diğer katılımcıların iştirakiyle yaptığımız ufuk açıcı demokrasi sohbeti de hem geçmişin hatırlanmasına hem de geleceğimize umutla bakmamıza vesile oldu. Özellikle de bu vesileyle Aydın'daki programımızda, çizdikleri güzel resimleri 'Seni çok seviyorum Tayyip amca' notuyla bize ileten Hatice ve Nisa evlatlarımıza da selamlarımı iletiyorum."

Balkan diplomasisi

Erdoğan, önceki gün Arnavutluk'a hem açılış törenleri hem de resmi görüşmeler vesilesiyle ziyaret gerçekleştirdiğini, öncelikle Laç şehrinde 2019 depreminin yol açtığı yıkımın telafisi için TOKİ vasıtasıyla inşa ettirdikleri 522 konutun teslim töreninde Arnavut vatandaşlarıyla bir araya geldiklerini anımsattı.

Ardından Başbakan Edi Rama ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirerek farklı alanlarda 7 anlaşma imzaladıklarını, daha sonra ise Arnavutluk Meclisinde milletvekillerine hitap etme imkanı bulduğunu dile getiren Erdoğan, son olarak da Tiran'da restorasyonu TİKA tarafından yapılan, Osmanlı döneminde inşa edilen en önemli eserlerden biri ve günümüze ulaşan tek yer olan Ethem Bey Camisi'nin açılış törenine katıldıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a ayak basışlarından ayrılışlarına kadar şahsına ve heyetine gösterilen teveccühün Balkan coğrafyasındakilerle aradaki gönül bağının gücünü göstermeye tek başına yeterli olduğunu vurguladı.

Yine Tiran'da Türkiye tarafından yapılan, şu anda bitmek üzere olan yaklaşık 3 bin 250 cemaat kapasiteli muhteşem caminin çalışmalarını yerinde görmek istediklerini, camiyi gezdiklerini anlatan Erdoğan, yetişirse camiyi ramazan sonuna kadar bitireceklerini ve açılışını gerçekleştireceklerini aktardı.

Erdoğan, dün de yine Balkanlar'dan önemli bir misafiri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i ağırladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

Muhtarlar buluşması

"Kendisiyle Bosna Hersek'teki son gelişmeler başta olmak üzere bölgeye ve ülkelerimizin ikili ilişkilerine dair kapsamlı fikir alışverişinde bulunduk. Bugün ise kabine toplantımızın özellikle öncesinde ülkemizin dört bir yanından muhtarlarımızla bir araya geldik. Yaklaşık 1500 civarında muhtarımızın da katıldığı yemekli sohbet toplantısını kendileriyle gerçekleştirdik. Koronavirüs salgını sebebiyle ara verdiğimiz muhtar buluşmalarımızın bu ilk toplantısı her zamanki gibi yine coşkulu ve samimi bir atmosferde geçti. Tabii bu programların yanında hemen her gün kabine üyelerimizle ve kurumlarımızın yöneticileriyle çok sayıda dar kapsamlı görüşmeler yaparak, ülkemizin ve milletimizin gündemindeki konularla ilgili istişarelerde bulunduk, kararlar aldık."

"20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldık"

"Kendi içerisinde dinmesini beklediğimiz bu dengesizlik hali devam ettikçe 20 Aralık'ta açıkladığımız bir tedbir paketiyle panik havasını dağıtmak mecburiyetinde kaldık. Açıkladığımız tedbir paketindeki unsurlardan biri olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ciddi bir ilgi gösterildiğini görüyoruz. Şu ana kadar 163 milyar TL sisteme geçmiştir."

"Tüzel kişilerin döviz ve altın cinsi hesaplarından bu sisteme geçmelerini teşvik etmek için stopaj oranını sıfırladık. Merkez Bankamızda Türk Lirası vadeli döviz satım ihaleleri düzenleyerek kendi paramıza katkıda bulunuyor. Burada da stopajları sıfıra indirdik. Temettü gelirlerine uygulanan stopajı yüzde 10'a çektik."

"Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak için yaptığımız çalışmalar sürüyor"

"Yastık altı altınları ekonomiye kazandırmak için yaptığımız çalışmalar sürüyor. Bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarttık. Kamu bankalarının kredilerinin belli bir oranını şeffaf bir şekilde kullandırmalarını temin ediyoruz."

"Herkesin işini de tassarrafunu da Türk Lirasıyla yapacak seviyeye getirmek için çalışıyoruz"

"Türkiye'yi çift paralı bir ülke olmaktan çıkararak, herkesin işini de tassarrafunu da Türk Lirasıyla yapacak seviyeye getirmek için çalışıyoruz. Dövizden kendi paramıza ve kendi paramızla yönetilen finansal enstrümanlara geçmeye davet ediyoruz. Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz."

"Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir"

"Daha uygun fiyatlarla doğalgaz, elektrik vermek için yaptığımız fedakarlığın tutarı 165 milyar liradır. Yılbaşından itibaren bu ürünlerin fiyatlarında yaşanan artışlarda mümkün olan en düşük seviyede yapılmıştır. Devlet bu alanlarda fedakarlık yapmayı sürdürmektedir."

Salgın gündemi

"Avrupa ve ABD başta olmak üzere pek çok coğrafya Omicron varyantının etkisi altında kıvranıyor. Türkiye salgının her safhasında olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarının sağlığını ve günlük hayatın akışını gözeten bir yol sürdürmeye devam ediyor."

"Ülkemizin bilim insanlarının geliştirdiği ve ülkemizdeki tesislerde üretimine başlanan TURKOVAC aşımız sayesinde artık kendimize daha güvenle bakıyoruz."

"Gereksiz kısıtlamalara meydan vermedik"

"Yeni varyantın yayılması, istihdam ve üretim tarafında şimdiye kadar kayda değer bir soruna yol açmadı. Hiçbir alanda insanların mağduriyetine neden olacak, gereksiz kısıtlamalara meydan vermedik. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, mersafe, maske kurallarına uymayı, aşılarını yaptırmayı veya tamamlamayı ihmal etmemelerini istiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın sağlığı için hatırlatma dozları önemli. Yeni varyantta maske kullanımının etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir."

"AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz"

"Ülkemizde 2021 yılında yaşanan yangın ve sel afetlerinde zarar gören vatandaşlarımıza toplam 354 milyon lira ödeme yapıldı. Ayrıca tarım ürünleri zarar gören vatandaşlarımıza 133 milyon lira ödeme yapıldı. Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz. Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak."

Afganistan'a yardım

Afganistan'da 13 milyona yakın kişinin acil gıda yardımına ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Türkiye olarak Afgan kardeşlerijmizi yalnız bırakmamamız gerektiğini biliyoruz. Bu ülkeye 710 acil ihtiyaç ürünleri taşıyan bir iyilik treni göndermeye hazırlanıyoruz.

Elektrik yardımı

Elektrik tüketim desteği programı kapsamında 2.1 milyon haneye toplamda 6.4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir. Bu programın kapsamına kronik hastalığı sebebiyle cihaz kullanan elektriğe erişiminde sıkıntı yaşamasını engellleyecek şekilde değiştiriyoruz. Böylece 20 bin aileyi daha elektrik desteği kapsamına alıyoruz.