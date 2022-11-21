Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'dan harekata ilişkin bilgi aldı! İşte öldürülen terörist sayısı!

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne indi.

Akar, terör örgütü PKK/YPG tarafından sınır hattında gerçekleştirilen saldırılar, birliklerin faaliyetleri ve sahadaki son duruma ilişkin sınır hattındaki birliklerin komutanlarından brifing aldı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Akar, karadan ve havadan vurulan hedeflere, devam eden faaliyetlere ve etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesinin yer aldığı toplantıda, talimatlar verdi, Mehmetçiğe başarı dileklerini iletti.

Bakan Akar'ın açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.