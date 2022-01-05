AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile konutunda bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı.

GÖRÜŞME BİR SAAT SÜRDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna geldi ve iki liderin görüşmesi bir saat sürdü. 

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, "Bahçeli, evinin kapısında karşıladı. Yılın ilk görüşmesi gerçekleştiriliyor. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bahçeli'ye altın varaklı çerçeve içerisinde öğrenci kütük belgesi levhası verdiğini görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin öğrencilik dönemine ait bir kaydın nüshası olarak adlandırılıyor. Üzerinde Cumhurbaşkanlığı forslu bir kurdele var. Bu hediyenin üzerine biraz eğildiğimizde de Bahçeli'nin 1 Ocak olan doğum tarihini görüyoruz ki bu kapsamda verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediyesinin anlamlı olduğunu vurgulamak mümkün. Gündemde 3 önemli başlık var. Enflasyon ve ekonomi önemli. Cumhur İttifakı ortaklarının ekonomi alanında hangi adımların atılacağını görüştüğünü söylemek gerekiyor. Diğer önemli konular ise yeni anayasa ile siyasi partiler ve seçim kanunu" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklilerin zam oranı belli oldu
Enflasyon rakamları açıklandı
Sigara ve alkolde ÖTV zammı
Borsa haftaya yükselişle başladı
2022 bedelli askerlik ücreti belli oldu
Aralık enflasyon verileri bugün açıklanacak
Bebek kefenlendi, ağlayınca yaşadığı ortaya çıktı