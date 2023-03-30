AjansHaber.com.tr Gündem Erdoğan, Bin Zayed ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.  Görüşmede, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.  Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Yerli otomobil Togg'un ilk sahipleri belli oldu!
Bakan Dönmez'den Akkuyu NGS açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs yol haritası
Erkek arkadaşını bıçakla öldürdü!
Afet evleri Nurdağı'nda yükselmeye başladı
Yozgat ve Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi!
Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek!