Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizden yine rekor bekliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sevgili Rizeliler, hemşehrilerim sizleri hürmetle selamlıyorum. Gönlümün bahçesinde daima birinci gelen Rize'yi selamlıyorum. Gözümün nuru Rize'de olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum."

"Birileri bizim ezelden ebede ulaşan kardeşliğimizi anlamıyor. Şer odaklarına karşı birlik içindeyiz. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlara karşı birlikte mücadele ediyoruz."

"Başarı hikayemizi 85 milyonlar birlikte yazdık."

"Seçime kadar kapı kapı dolaşacağız. Rize'den yine rekor bekliyorum. 31 Mart zaferimiz şimdiden hayırlı olsun."

"Birlik içindeyiz"

"15 Temmuz ile istiklalimize kastettiler. Güneyimizde teröristan kurmaya çalıştılar. Türkiye'ye diz çöktürmeye çalıştılar. Bunların hepsini sizlerle beraber boşa çıkardık. Türkiye'yi esir almalarına müsaade etmedik. Türkiye'nin 21 yılda yazdığı başarı hikayesinin kahramanı Rize ile birlikte 81 vilayetimizdir."

Ana muhalefet partisine eleştiriler

Türkiye'nin en büyük talihsizliği vizyonsuz, beceriksiz, tembel ve değişime ayak direyen tutucu muhalefete sahip olmasıdır. Her seferde standardı düşürdüler. Çıtayı iyice aşağı çektiler. CHP'ye her gelen, mutlaka bir öncekini mumla aratmıştır. Son genel başkan değişikliğinde de bu gelenek bozulmadı."

"Altılı masadan kimseyi bulamayacaksınız demiştim. Nerede bu altılı masa? Dün yan yana yol yürüdükleri insana bugün demediklerini bırakmıyorlar. Ankara'da ofis tutmuşlar. Her birinin Ankara'da ofisi var. Güle güle kullanın."

"Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı umutsuzluk sarmalına sürüklenmektedir. Bölücü örgütün uzantılarıyla 'dem'lenenlere, size rağmen siyaset yapanlara bu seçimde esaslı bir ders vermeye hazır mısınız? 31 Mart seçimlerinin muhalefette esaslı bir değişim yaratacağına inanıyoruz."