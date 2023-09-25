Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a gitti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine bugün Nahçıvan'a gitti.

İki lider, Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından bir araya gelecek.

Görüşmede, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Azerbaycan'ın Karabağ’daki antiterör operasyonu ve ayrılıkçı askerlerin silah bırakma süreci de masada olacak.

Erdoğan'dan Zengezur mesajı

Azerbaycan toprakları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki bağlantıyı sağlayacak olan Zengezur Koridoru da görüşmede ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Nahçıvan'ı Azerbaycan'a bağlayacak Zengezur Koridoru'na ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

BM'de destek mesajı vermişti

Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplantısı için bulunduğu ABD'de mevkidaşı Aliyev ile telefonda görüşerek bilgi almıştı.

BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada da Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü korumak için attığı adımları desteklediklerini ifade eden Erdoğan, "Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Zengezur Koridoru hakkında verilen sözlerin yerine getirilmesini bekliyoruz" ifadesini kullanmıştı.