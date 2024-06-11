Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşe Ateş'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'i kabul etti.
Görüşmede Sinan ve Ayşe Ateş'in kızları Bengisu ve Banuçiçek Ateş de yer aldı.
YARGILAMA 1 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK
Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin dava 1 Temmuz’da başlayacak. Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada 22 tutuklu hakkında tasarlayarak adam öldürme suçlamasıyla yargılanacak.
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