Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayrım yapan değil bağrına basan bir yaklaşım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Modern'e yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Bu uluslararası niteliği olan müze, Galataport ile bütünleşen yapı ortaya koyuyor. Tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk anma bayramını tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere muzaffer ordumuzun tüm fertlerini saygı ile anıyorum.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıyoruz. Gelecek nesillerimize güçlü Türkiye bırakmak istiyoruz. İhracatı, turizmi 3 kat 5 kat artırmak bunun hazırlığıydı. Önümüzdeki dönemde çok daha güçlü kalkınma hamlelerimizi sürdüreceğiz. Ülkemize ve milletimize yakışır bir özgüven ile kutlayacağız. İstanbul başkanlığını devraldığımız günleri hatırlıyorum Osmanlı’dan kalma eserlerin çoğu tahrip edilmişti.

Şehrin sadece su ulaşım gibi sorunlarını çözmekle kalmadık güçlü bir kültür sanat adımlarını attık. Bunlardan en önemlisi haliç kongre merkezidir. Orada mezbahalar vardı ve burayı Haliç Kongre Merkezi’ne dönüştürdük. Ülke geneline yaydığımız bu hassasiyeti engellere rağmen kaybetmedik. Atatürk Merkezi binasının daha iyisini yapmak için harekete geçtiğimizde bize neler dediklerini hatırlatın. aynı şekilde Muhsin Ertuğrul tiyatrosunu yıkıyor daha güzelini yapacağız dediğimizde neler yaptıklarını hatırlayın.

Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza, üzerinde gururla yaşayabilecekleri büyük ve güçlü bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Hedeflediğimiz büyük şahlanışı gerçekleştirmek için ihtiyacımız olan her şeyi tek tek hayata geçirip ülkemizi bugünlere hazırladık.

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü 85 milyon olarak ülkemize ve milletimize yakışır bir öz güvenle kutlayacağız.

Temelinden yıkılmaya başlayan Atatürk Kültür Merkezi'ni yeniden yapmak istediğimizde bize nasıl hakaretler ettiklerini hatırlayın.

Sokaklarımızın ateşe verilmesine kadar her yola başvurdular. Sanatçıların üzerinde mahallesi baskısı kurarak sindirmeye çalıştılar.

Sanat dalları arasında ayrı yapan değil, tüm değerlere kucak açan bir anlayışla ilerliyoruz.

Yurt dışına kaçırılan 12 bin eseri ait olduğu topraklara döndürdük.