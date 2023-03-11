Cumhurbaşkanı Erdoğan: "At pazarlığından beter kavga çıktı"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na video konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız.

Her seçim önemlidir, son deprem afetinin açtığı kayıplar, 14 Mayıs seçimini farklı bir yere taşımıştır. Bu durumu karşımızdaki derme çatma ittifaka bakarak da anlayabiliriz. Gerçi artık karşımızda bir ittifak değil, eski Türkiye'de olduğu gibi pazarlık üzerine kurulu bir koalisyon yapısı vardır. Artık 8'li mi 10'lu mu olduğu belli olmayan masa.

Bu koalisyonun gündeminde deprem yaralarının sarılması ihtiyacı yok. Küresel ve bölgesel krizlerin olumsuz etkilerin giderilmesiyle ilgili hiçbir gündemleri yok. Bunlar yapılanları yıkmayı vaat ediyorlar.

"At pazarlığından beter kavga çıktı"

6'lı koalisyonun güçlendirilmiş parlamenter sistem diye başladığı yolculuğun sonu at pazarlığından beter cumhurbaşkanı yardımcılığı paylaşımı kavgasına çıktı.

Bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur.

Terör örgütlerinin başını ezmek için sürdürdüğümüz mücadele bunların gündeminde yok. Bunların gündeminde makam ve mevki paylaşımı var. Milli birlik ve beraberliğimizi bozma niyeti var.

"Depremin 40'ı çıkmadan vur patlasın çal oynasın yaptılar"

Türkiye Türk demokrasisi böyle hazin bir tabloyu hak etmiyor.

Her seçimde çalıştığımızdan daha çok çalışacağız. Aksi takdirde ülkenin yaşayacağı vebalin altında kalırız. İnsanımızın basireti üzerinde bir terazi görmedik.

Resmi Gazete'de yayımladığımız seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK seçim takvimini oluşturmaya başladı. 11 ilimizde hayatını kaybedenlerimizi unutmadan bir seçim yürüteceğiz, müzik çalmayacağız, kampanya çalışması yapmayacağız. Depremin kırkı çıkmadan genel merkezleri önünde vur patlasın çal oynasın aday kutlaması yapanlar gibi kesinlikle olmayacağız.

Milletimizle bizim aramızda kalpten kalbe giden gizli bir yol var. Bu yolu kirden, hesaptan ırak tutalım. Yardımcımız Allah, yoldaşımız milletimizdir. Seçim takvimi bize kısa bir süreye çok fazla çalışmayı sığdırmamız gerektiğini gösteriyor.

Seçim sandıkta kazanılır, bunun için sandıklara sıkı sahip çıkacak güçlü bir organizasyon kuracağız. Sandık üyelerimize kadar uzanan bir hazırlığımız zaten var. Önümüzdeki günlerde bu tür istişarelerimizi devam ettirerek 14 Mayıs'a hazırlanacağız.