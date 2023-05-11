Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asıl sorunumuz enflasyon"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pursaklar'da düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Şu anda aldığım rakama göre alanda 40 bin kişi var. Bu ne demek? Pursak gümbür gümbür sandığı gidiyor.

Kendileri dahil tüm parti temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına güvenmiyorlar.

Bay bay Kemal şunu iyi bilsin ki; yanına kimi alırsan ve kiminle yol yürürsen yürü, biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz.

Bu seçimlerde Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Erzurum’a, Samsun’a kadar ülkemizin her yerinde milletimiz bizi bağrına bastı. Sanki ilçe mitingi değil de il mitingi yapıyoruz.

Biz 21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz. Karşımızda bizim 21 yılda yaptıklarımızı 21 haftada yıkacak bir zihniyet var. Kendinizin ve evlatlarınızın geleceği için her türlü kırgınlığı bir kenara bırakın sandığa sıkı sıkıya sarılın.

Asıl sorunumuz enflasyon. Bilhassa gıda ve konut fiyatlarındaki dengeli olmayan yükseliş bizi de rahatsız ediyor. Seçim sonrası kiraları artıranların üzerine çok çok farklı gideceğiz, bunu bilsinler.

Bu CHP LGBT'ci, İYİ Parti, HDP yanlarındaki küçük ortaklar LGBT'ci.AK Parti, MHP'ye LGBT sızamaz. Biz aile kurumunun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bunun için adımları seçim sonrası atacağız. Bu adımlarla beraber güçlü aileleri kuracağız. Diğerleri için böyle bir dert yok. Onlar için her şeyden önce LGBT'ci olmak kendi şerefidir. Milletinin hayrına tek işi olmayandan hayır gelmez. Seçim sonrası bu ekibin tamamını tarihin tozlu sayfalarına kaldırarak ülkemize ayrı bir hizmet edeceğiz.

AK Parti'ye LGBT sızamaz, Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Biz aile kurumun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bununla ilgili adımları seçim sonrası atacağız. Anayasa ise Anayasa... Güçlü aileleri kuracağız.

Ülkesine tek çizi çakmamış olanlardan milletine bir hayır gelmez.

Terör örgütünden temizlediğimiz dağlardan şimdi petrol fışkırıyor. Şimdi neden oralarda terör bitirilemiyordu anladınız mı?