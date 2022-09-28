Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselteceğiz müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten memur emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı kaybı gidermekte kararlıyız" dedi.

2023 Asgari ücret: 7500 TL- 7700 TL



Vergi Uzmanı Muhammet Bayram gelecek yıl asgari ücretin ne kadar olacağı hakkında bir tahminde bulundu. Bayram, "1 Ocak 2023 tarihi itibariyle asgari ücrette en az enflasyon oranında bir artış bekliyoruz. O yüzden enflasyon oranında yüzde 40'lık bir artış yapılırsa asgari ücret 7.700 lira civarında olacaktır." dedi.

Öte yandan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya ise, 2023 Asgari Ücret zammı için "Enflasyon rakamlarının üzerinde ilave bir artışla açlık sınırının üzerine çıkarılması söz konusu olacak. Yani 7 bin lira ile 7 bin 500 lira arasına oturmuş olacak." ifadesini kullandı.