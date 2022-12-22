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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık bu senaryo işlemez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan  başlıklar şöyle: 

‘’Eski günleri hortlatma senaryosu artık işlemeyecek’’

Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir.

Milletimiz, yaşadığı onca kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacak, terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyecektir. 

 

 

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