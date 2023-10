Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Aramızda güvenlik sorunu var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

Afrika kökenli Osmanlı vatandaşlarının cihan harbinden vatan müdafaasına katılarak atalarımızla çatıştığını biliyoruz.Bu köklü geçmişimize rağmen ilişkilerimizde bir dönem adeta fetret devri yaşadık.

Uzun yıllar süren savaşlardan yorgun düşen milletimiz Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok iç meseleleriyle uğraştı.Ancak buna rağmen bir şekilde Afrika halklarımızla olan irtibatımızı korumaya gayret gösterdik.

"Afrika halklarını bağrımıza bastık"

İlk olarak 2003 yılında Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalara başladık.Afrikalı kardeşlerimizle göz hizasında ilişki kurmaya, birbirimizi daha çok anlamaya gayret gösterdik.Tarihinde sömürgecilik lekesi olmayan bir ırk olarak Afrika halklarını bağrımıza bastık. Düzenlediğimiz 3 Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi ile ülkemizin ciddiyetini açıkça ortaya koyduk.

Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar, ülkemizin dış politikasında da önemli bir yere sahiptir. Benim gözümdeki ve gönlümdeki yeri ise çok müstesnadır. Kıtaya 50’den fazla ziyaret gerçekleştirdim. Afrikalı muhataplarımın söylediği sözün ne kadar doğru olduğunu ben de bizzat tecrübe ettim. Bir kez Afrika’ya giden her zaman gitmek istermiş.

Ankara’da 38 Afrika ülkesinin büyükelçisine ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. İlişkilerimizin de günden güne geliştiğini büyük bir mutlulukla görüyoruz.2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 41 milyar dolara ulaştı.

Afrika’da doğrudan yatırımlarımızın toplam değeri 10 milyar doları aştı. Şirketlerimiz iş gücü ihtiyaçlarının büyük bölümünü yerelden karşılayarak Afrika ülkelerinde istihdama katkı sağlıyor. 100 bini aşan Afrikalı çalışanın Türk yatırımcılar tarafından istihdam edilmesi gururdur.Kıtada 41 ülke ve 62 noktaya uçan THY de Afrikalı kardeşlerimizi diğer coğrafyalara bağlıyor.

Afrika Birliği'ne tam destek

Türkiye’nin son yıllarda en büyük atılım yaptığı sektörler arasında olan savunma sanayisinde, barış ve güvenliğin kalkınmanın temel şartı olduğu bilinciyle bu alandaki tecrübemizi Afrikalı kardeşlerimizle de paylaşıyoruz.Afrika Birliği'nin G20 üyeliğine en başından beri tam destek verdik.Afrika kıtasının küresel sistemde hak ettiği yeri alması için bundan sonra da elimizden gelen katkıyı sağlayacağımızın bilinmesini istiyorum.Afrikalı bazı liderlerin Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın barışçıl yöntemlerle sonlandırılması çalışmalarına önem veriyorum.

Eski kolonyal alışkanlıklar ne yazık ki burada da devrede... Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntılar Batılı ülkeler tarafından dikkate alınmadı. Tahılın Afrika ülkelerinde dengeli dağıtımına bizzat önem veriyoruz.

Rusya devlet başkanı Sayın Putin ile görüşmemizde bu kaygıların giderilmesi için neler yapılabileceğini konuştuk. İlk etapta 1 milyon ton tahılın kıtaya ulaştırılması için görüşmelerimiz devam ediyor. İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler de hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin artarak bölgeye yayılmasından endişeliyiz. Sivil yerleşkelerin bombalanmasını kabul etmesini kabul etmiyoruz.

360 km2’ye sıkışmış 2 buçuk milyon insanın elektriğini suyunu kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Gazze halkının toptan cezalandırılması sadece sorunu büyütecek ve daha fazla göz yaşına sebep olacaktır.

"Gazze'de kadın, çocuk hepsi yok ediliyor"

El Ariş havalimanına bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Uçağımız bugün saat 12.00 itibarıyla havalimanına indi. AFAD başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevki için çalışmalarını sürdürüyor. Biz bu yardımları yaparken ABD, İngiltere buraya uçak gemisi göndermeyi düşünüyor. İnsan hakları beyannamesinde acaba bunlar var mı? Gazze'de kadın, çocuk hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor. Ama biz dertleniyoruz.

Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa, herkes acaba ne gibi yardımda bulunabiliriz bunu konuşmalı. Ama bunların böyle bir derdi yok.

Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Filistinlilere yapılan insani yardımların kesilmesi ise yeni bir utanç lekesi olarak bu kararı alanların alnına yapışmıştır. Tüm tarafları önce ateşkesi sonra kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Kimi aktörlerin sükuneti tesis etmek yerine ateşe benzin döken hareketleri krizi derinleştirmektedir. Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail’in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil. NATO’da beraber olduğumuz ABD’nin bölgeye uçak gemileri göndermesi taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor. ABD dışişleri bakanı benim dışişleri bakanıma görüşme yapıyor. İsrail’e dışişleri bakanı sıfatı ile değil bir yahudi sıfatıyla yaklaşıyorum diyor. Sana karşındakiler de bölgeye bir müslüman sıfatı ile yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Biz Yahudi, Türk, şu-bu demiyoruz.Karşındakine insan sıfatı ile yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun? Annelerinin babalarının ne hale geldiğini görmüyor musun? Biz bugüne kadar hiç böyle yaklaşmadık. Ülkemdeki İsrail büyükelçiliklerini her türlü koruma altına aldık. Çünkü bu tür dönemlerde her şey olabilir. Biz de ülkemizdeki büyükelçilikleri hep güvence altında tuttuk.

"Sen nasıl müttefiksin, aramızda güvenlik sorunu var"

Bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye’nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir.

Bizim SİHA'mızı ABD düşürdü mü düşürdü... Biz seninle NATO'da beraber değil miyiz, sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin? Sen nasıl müttefiksin, aramızda güvenlik sorunu var. Bu da ülkeyi bölmek isteyen terör örgütlerine cesaret vermektedir.

Bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizi sağlamaya devam edeceğiz.

Bağımsız Filistin Devleti

Bağımsız, egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecektir.

Afrika’da üzücü hadiseler de yaşanmaktadır. Sudan’da akan kanın biran önce durmasını temenni ediyoruz. İnsani yardımlarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde sıkıntılı günler yaşayan Nijer'in anayasal bir düzene ve demokratik bir yönetime kavuşmasını temenni ediyoruz. Gabon’da huzur ve istikrarın korunmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece kendimiz için değil Afrikalı kardeşlerimiz için de mücadele veriyoruz.

Afrika’nın güvenlik konseyinde hak ettiği gibi temsil edilebilmesi için bize düşenleri yapmamız gerektiğini düşünüyoruz.

Bizim nazarımızda FETÖ ve PKK ile masum Afrika halkının canına teşebbüs eden teröristler arasında fark yoktur.