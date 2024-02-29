Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Antalya Havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kültür ve Turizm Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Hilmi Durgun ve il protokolü karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığı’nın inisiyatifiyle gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'nun bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Antalya Diplomasi Forumu'nda toplam 148 ülkenin devlet ve hükümet başkanları, bakanları, diplomatları, iş insanları, akademisyenleri ile düşünce kuruluşları, gençlik ve medya temsilcileri geniş kapsamlı görüş alışverişinde bulunmak üzere bir araya gelecek.