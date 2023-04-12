Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da konuştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bu hattın ülkemize yapacağı katlıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak." dedi.

"Belediye başkanları başka hayallerin peşinde koşuyor"

Erdoğan, "Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer Trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde bu metro yatırımları var.

Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını Ulaştırma Bakanlığı vasıtasıyla biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer durum yaşanıyor. Bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller peşinde koşuyor. Ülkemizin 81 ilinin her biri gibi bu şehirlerimizi sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız." açıklamalarında bulundu.

Günlük kapasite 600 bin yolcu

Metro hattını kapasitesi hakkında da açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı bu yaklaşımla inşa ettik, sizlerin hizmetine sunduk.

Başkent'te metro hatlarına yenilerini eklemekle kalmayıp 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Kapasiteyi ve konforu da artırdık. Önümüzdeki dönemde yeni proje, yatırım, eserle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Altılı Masa'ya gönderme yaptı

Erdoğan, "Bu heyecanla geleceğimize bakarken birileri de Türkiye'yi 30-50 yıl öncesine döndürmenin hesaplarını yapıyor. Bay Bay Kemal'in başka yapacağı iş yok. Ona şu kadar buna bu kadar, birisine bu kadar. Yetmez ki altılı masa hepsinden doyması lazım.

Yedili masa var o da masanın altındaydı çıktı. İP sen ne iş yapıyorsun? Niye masadan durmadan kaçtın gittin, yerliydin milliydin. Bay Bay Kemal terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla niye partisinde değil de parlamentoda görüştü. Partilerinin adını da değiştirdiler yeni isimle ortaya çıktılar. Burada bu uygulanan projeye gereken dersi 14 Mayıs'ta vermeye var mıyız?" dedi.

"Masayı teklemediler, sonra Kılıçdaroğlu'na sarıldılar"

Erdoğan, "Bunun için bilhassa son iki ayda istismar edilmedik kavram, ayaklar altına alınmadık değer bırakmadılar. 35 gün kaldı. Yedili masanın etrafındaki her bir parti geçmişleri, kırmızı çizgilerini bir kenara bırakıp çiğneyip geçti.

Millete umut diye pazarladıkları masayı kumar masası, noter masası dediler, tekmelediler. Sonra tıpış tıpış masaya dönüp tekrar oturdular. CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar Kılıçdaroğlu'na sarıldılar. Bizi beğenmeyenler yedili masanın dolgu malzemeliğine razı oldular. CHP listelerinden adaylık sırasına girdiler." açıklamalarında bulundu.

"14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız?"

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı için yarın değil hemen şimdi. Durmak yok, yola devam. Doğru adımlarla doğru zaman. Rabbim hepinizden razı olsun. Unutmayın, eskilerin deyimiyle çalıda gül bitmez, çalıda gül bitmeyeceği gibi bunlardan da hayırlı iş eser sadır olmaz. Hangi maskeyi takarlarsa taksınlar gerisindeki gerçek niyetleri saklayamazlar.

Merak etmeyin, başaramayacaklar. Milletimizin uğruna bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların 3-5 muhteris nedeniyle heba edilmesine göz yummayacağız.14 Mayıs'ta bunları siyasi mefta yapmaya hazır mısınız? 14 Mayıs bu bakımdan çok önemli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuza talibiz. Parlamentoda oyunuza talibiz." ifadelerinde bulundu.

"Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin"

Erdoğani "Seçim beyannamemizi paylaştık. Seçimlere kadar gece gündüz sizlerle birlikte olmayı sürdüreceğiz. 21 yıllık eser ve hizmetlerimize de ülkemize ve milletimize sözümüz olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güveniyoruz.

Birikimi kapasitesi olan çıksın karşımıza. Ne bize ne de rakibimize gözü kapalı oy vermeyin. Herkesi kantarınızda tartıp notunu verin, tercihinizi ona göre yapın. Sadece Cumhurbaşkanı adayları ve ittifaklar arasında tercih yapmayacaksınız.

Atacağınız oylarla 15 Mayıs sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istediğinize de karar vereceksiniz. Allah uhuletimizi, muhabbetimizi, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum." diyerek sözlerini noktaladı.