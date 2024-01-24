AK Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!
AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkardığı belediye başkan adaylarını ve İttifak ortak adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilen programla tanıttı. İşte o isimler...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ilçe belediye başkan adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde açıkladı.
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Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaran AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta MHP adayını destekleyeceğini açıklamıştı.
işte o isimler...
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HİLAL AYIK / AKYURT BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI
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VEYSEL TİRYAKİ / ALTINDAĞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI
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