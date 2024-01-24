AjansHaber.com.tr Siyaset AK Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!

AK Parti'nin Ankara ilçe adayları belli oldu!

AK Parti, Ankara'nın ilçelerinde çıkardığı belediye başkan adaylarını ve İttifak ortak adaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilen programla tanıttı. İşte o isimler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Ankara ilçe belediye başkan adaylarını ATO Kongre Merkezi'nde açıkladı.

1 27

Ankara'nın 25 ilçesinden 20'sinde aday çıkaran AK Parti; Kalecik, Polatlı, Gölbaşı, Etimesgut ve Ayaş'ta MHP adayını destekleyeceğini açıklamıştı.

işte o isimler...

2 27

HİLAL AYIK / AKYURT BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI

3 27

VEYSEL TİRYAKİ / ALTINDAĞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI

4 27