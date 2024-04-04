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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 27. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Erdoğan, merhum Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.

Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.

Erdoğan'a, ziyarette AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya da eşlik etti.

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