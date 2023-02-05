Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir

Sevgili gençler gözlerinin parıltısı kalbimi ısıtan genç kardeşlerim sizleri ben kalbi duygularla selamlıyorum. Demokrasinin ve milli iradenin şehri Aydın'da sizinle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Sizlerin şu dayanışmasını görüp de iftihar etmemek mümkün mü? Sizlerin şu aşkını görüp de duygulanmamak mümkün mü? Sizlerle beraber omuz omuza yürümeyi nasip ettiği için rabbime şükrediyoruz. Bay bay Kemal'de teröristlerle omuz omuza işte fark bu. Ben inanıyorum ki benim aziz milletim bunlara demokrasi dersini inşallah sandıkta verecek.

Allah'ın izniyle 14 Mayıs bizimdir, endişe etmeyin. Cumhuriyetimizin kuruluşu gibi 2023'te bizimdir. Fatih'in İstanbul'u fethi gibi 2023'te bizimdir. Sizlerin şu heyecanında 14 Mayıs'ın tarihe girebileceğini görüyorum. Karşımda kırk takla atan mandacılara özgüven verebilecek cesaret abideleri görüyorum. Bu salonda özgürlüklerine zincir vurmayacak kahraman yiğit evlatlar görüyorum. Şu duruşunuz için tek tek teşekkür ediyorum. Sizlerle yoldaşlık yapmak gönlünüze girmek benim için iftihar oldu. Sizin umutlarınız gördükçe omuzlarımızdaki yükün daha da farkına vardık. Siz bize ilham verdiniz. Siz bize saldırlar karşısında direnme gücü verdiniz. Siz bize daha büyük hedefler için güç verdiniz.

Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür yolumuza devam ediyoruz.

Bizde sizden aldığımız ihmal yolumuza çok daha güçle ve kararlı bir biçimde devam ettik ediyoruz. Vatandaşı olmaktan onur duyacağınız bir Türkiye için çalışıyoruz. Şehirlerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün de Aydındayız. Durmak yok Cumhur ittifakı olarak gümbür gümbür yolumuza devam ediyoruz. Yatırımlarımız milletimizin istifadesine sunduk. Tabii özellikle Nazilli'ye geçerek vatandaşlarımızla vakit geçirdik. Yollar gümbür gümbür sağlı sollu bizi bekliyordu. Buradan açılışını yaptığımız tüm çalışmalarımın Aydın'a hayırlı olmasını diliyoruz. Bu doğrultuda son 20 yılda attığımız hedefleri bir başlangıç olarak görüyoruz.

Gençlerimiz için üniversite sayısını 76 dan 218 e çıkardık. Zengin fakir demeden... Örneğin bizim dönemimizde 10 lise mezunundan biri üniversiteye giriyordu. Şimdi öyle değil. Göreve geldiğimizde gençlerin üniversite harç sorunu vardı kim kaldırdı, biz kaldırdık. Biz Üniversite harçlarını tamamen kaldırarak ailelerimizin yükünü azalttık. Eylül ayında hizmete açtığımız yurt ile toplam yurt sayımızı 800'e yatak sayısını ise 8050'ye yükselttik. CHP'nin böyle bir derdi yok biz dertliyiz dertli. Biz iki katlı ranzada yattık. Siz ranzada yattınız mı yok size karyola... içeride çalışma masası her şey var. 'Bunlar yetmez' dedik, 'bunları daha da modern hale getireceğiz' dedik. Hamdolsun yüzde 98 gibi rekor bir yerleştirmeye ulaştık. Yurt ücretlerinde artışa gitmedik.

Bizlerin nazarında her bir genç özeldir

Öğrencilerimiz kredi veya burs imkanlarınız ile destekliyoruz. Ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerime aylık 1800 lira beslenme yardımı veriyoruz. Borcu olan öğrencilerimiz endeks borçlarını sildik. Bay Kemal sen neyi sildin, senin belediyelerin neyi sildi. Geçen yıl 300 binden fazla gencimiz yurtlarda sağlan imkanlarla ülkemizi gezdi. Sporda, sanatta, eğitimde ve sağlıkta sayısız projeyi devreye alarak sizlerin yanında olduk. İnşallah bunlarla sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz.

Bizlerin nazarında her bir genç özeldir. Hangi siyasi fikre sahip olsa da gençlerimiz bizim gözbebeğimizdir. Her biri farklı bir dünyayı eşsiz bir potansiyeli taşıyan gençlerimiz çoğu dışardan ithal çabalarla gençlerimiz belli ideolojilere yönlendirmektedir. Birileri gençlerimiz çeşitli ideolojilerde karıştırıp gençlerimiz kullandılar. Tarihimizde bunun örnekleri var Merhum Menderes'i gençleri kıyma makinesine atıyorlar yalanıyla dar ağacına gönderdiler. Menderesi dar ağacına götürenler halkına aşık bir siyasetçiyi halkından kopardılar. Aynı kişiler Türk-Kürt sağcı- solcu diyerek gençlerimizi birbirine düşürdüler. AK Parti'nin idealleri içinde kim kimdir diye bir şey yok. 85 milyon bizim canımızdır, ciğerimizdir.

CHP'den bu ülkeye hiçbir şey olmaz

Bay Kemal Diyarbakır annelerini kaç kere ziyaret ettin. Bölücü örgütün kaçırdığı gençler 15 ila 20 yaşta. Bu gençleri dağ kaçırıp eline silah vereceksin ve sen kandilin baronlarıyla dirsek dirseğe olacaksın. CHP'den bu ülkeye hiçbir şey olmaz. Kendi evlatlarını yurtdışında okutanlar bu ülkenin çocuklarını dağa gönderdi. Emperyalistlerin bu ülkenin gençlerini harcama oyunları hamd olsun bize nasip oldu. Son 20 yılda teröre karşı yürüttüğümüz mücadele ile bu vahşi düzene son verdik. Gençlimizi sömüren ne kadar habis yapı varsa dur dedik. Sevgili gençler, Türkiye'nin seçimleri küresel siyaset açısından ne kadar önemli olduğunu yabancı basın yazıyor. Küresel güçler şimdiden yoğun çaba harcıyor. İfade özgürlüğü altında değerlendirilen musaf yakma eyleminin ardından bu niyet vardır. Seçim arifesinde Türkiye kamuoyunu etkileme çapalarını takip ediyoruz. Muhalefetin oluşturduğu sahte gündemlerin amacı da gayesi de budur. Türkiye Yüzyılının şafağını söktüğü gün gibi ortadayken milli irade düşmanlarına bay bay demeye hazırlanıyor muyuz? Eski Türkiye heveslilerini 14 Mayıs'ta tekrar sandığa gömeceğiz. Gençler ben size güveniyorum inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları sonrası gençlerin sorularını cevapladı

CHP zihniyeti milli iradeye hiç bir zaman saygı duymamıştır.

Her şeyden önce yeter söz milletindir sözünün hak sahibi olan kardeşimizden helallik almaları gerekir. Adnan Menderes, Hasan Polatkan ile nasıl helalleşecekler. Biz bu işi onlardan devraldık ve devam ettiriyoruz. CHP zihniyeti milli iradeye hiç bir zaman saygı duymamıştır. Bunlar milletin sırtından geçinmeyi gaye almıştır. Benim milletim onlara bu yetkiyi vermemiştir. 14 Mayıs'ta da vermeyecektir. Üye gençlerimiz 1 milyon civarında sadece genç üyelerimizin toplamına bile bunlar ulaşamıyorlar. Genç arkadaşlarımız çok sıkı tutacağız sağlam tutacağız inşallah 14 Mayıstan sonrada bu işe devam edeceğiz.

Kararnameyi açıklayacağız

Bizim öyle bir derdimiz yok. Onlar daha adayını belirleyemedi. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah kararnameyi açıklayacağız. Bununla birlikte seçim havasına daha da girmiş olacağız.

Bugün Hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zat malum altılı masada kimlerle olduğunu görüyorsunuz. O daha siyasetin içinde yokken ben siyasetin içindeydim. Partimiz için çalıştık. Tabii Erbakan Hocamızın bazı idealleri vardı. Sanayiden eğitime, okullardaki başörtüsü sorununa kadar. Bu sorunları çözmek hocamıza nasip olmadı bize nasip oldu. Biz bu sorunları çözdük.

İstanbul'da biz aldığımız zaman her yer çöptü, şimdi bunları görebiliyor muyuz? Bunları biz çözdük, niye? Biz olaya Ferhat ve Şirin olarak baktık dağları delerek milletimize ulaştık. Fatih gemileri karadan yürüttü biz de denizin altını kazdık. Marmaray, Avrasya Tünelini yaptık. Biz Erbakan Hocamızın izini sürdürmeyi başardık. Temel bey orada olması kendi bileceği bir iş.

Bunları 15 yıl yanımızda taşıdık ama bunlara bir şey verememişiz

Geçenlerde de söyledim maalesef bunları 15 yıl yanımızda taşıdık ama bunlara bir şey verememişiz. Benim Davos ziyaretimde bu bey de benim yanımdaydı. Onun yanında ben o zamanki IMF başkanına onun yanında 'siz bizden sadece borcumuzu tahsil etmek için gelebilirsiniz' dedim, bize talimat veremezsiniz dedim. O zaman 23 milyar dolar borcumuz vardı ve biz o borcu sıfırladık. Şimdi bizim 120 milyar buçuk merkez bankası rezervimiz var. Benim için 'Davos bitti' dediğimde eyvah şimdi battık dedi. Sanki Davos'a gitse dünyayı ayağa kaldıracak. Kimse bize bu defterleri açtırmasın. Şu an beni dinliyor, eğer biraz ileri giderse bunları açıklarız. Biz altı sıfırı attığımız da bu zat 'yanlış yapıyorsunuz' demişti.

Bunlar hukuk devletinin prensipleri içinde yoktur.

İlginç olmanın ötesinde bu devlet bir hukuk devleti bu adamlar hukuk tanımaz. Diyor ki 'ben geliyorum ve KHK ile FETÖ'den içeri alanları çıkaracağız' diyor. Bunlar hukuk devletinin prensipleri içinde yoktur. Bu doğrudan doğruya hukuk tanımamazlıktır.

Başkonsoloslukların kapatılması

Bunların hepsi şu anda zamana oynuyor. Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı ve ültimatom verdi. Pazartesi günüde kabine toplantımız var gerekli kararları alacağız.