Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akşener hayali bir makama talip oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yeni anayasa mesajı veren Erdoğan, ''Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz'' dedi. Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu için ''Milli güvenlik sorunu haline döndü'' dedi. Meral Akşener'in başbakanlık gibi hayali bir makama talip olduğunu kaydeden Erdoğan, HDP'nin, İYİ Parti liderinin cumhurbaşkanı adaylığını veto ettiğini söyledi. Yurt tartışmalarına ilişkin de konuşan Erdoğan, karmaşanın nedeninin geçen seneki ve bu seneki başvuruların üst üste binmesinden kaynaklandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın ilk TBMM Grup Toplantısı'nda milletvekillerine seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Geçtiğimiz yasama döneminde gerçekten çok çalıştınız. Bundan sonra hem Meclis'te hem de şehirlerinizde aynı gayretle yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Bu Meclis, milli mücadeleyi zafere taşımıştır, Cumhuriyetimizi kurmuştur.

Yeni anayasa mesajı: yasama yılı bitmeden neticeye ulaştırabiliriz

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumu en üst noktaya çıkardık. Bu Meclis ilk sivil anayasayı da yapacaktır. Diğer partilerin anayasa teklifleriyle kendi hazırlıklarımızı uzlaştırabilirsek, yasama yılı bitmeden Meclis bünyesinde bu işi neticeye ulaştırabiliriz. Diğer partilerin anayasa tekliflerini kamuoyuna açıklamaları gerekiyor. Günü kurtarmak için aklına geleni söyleyenden siyaset adamı olmaz.

''İlk 4 maddeyi değiştirme fikri CHP'nin iradesi mi, yoksa Kılıçdaroğlu'nun fikri mi?''

Biz yeni anayasa diyoruz, birileri de çıkıyor 'Gerekirse ilk 4 maddeyi de değiştiririz' diyerek hemen PKK güdümündeki siyasi yapıya göz kırpmaya çalışıyor. Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme fikri CHP'nin iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Eğer bu CHP'nin kurumsal iradesiyse ortada ülkemiz açısından çok vahim bir sorun var demektir. CHP, HDP'nin vesayetine girmiş demektir. Yok öyle değilse Kılıçdaroğlu'nun kendi görüşüyle karşı karşıyayız demektir. Tarih, CHP gibi Cumhuriyetin en eski partisini, HDP gibi bir terör örgütü kuklasının emrine verenlerden elbette hesap soracaktır.

''Hangi zorluklarla gelindiğini unutamayız''

Yoklukların yoksullukların Türkiye'sinden bölgesinin ve dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline hangi zorluklarla gelindiğini kesinlikle unutamayız. 2023, sadece Cumhur İttifakı eliyle büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının değil, aynı zamanda muhalefetin bu prangadan kurtuluşunun müjdesini alacağımız yıl olacaktır.

''HDP, bu hanımefendiyi veto etmiştir''

Bir de CHP'nin başını çektiği ittifakın ortağı ve onun başını çektiği hanımefendi var. HDP'nin Millet İttifakı'nın ortağı olduğu inkarı mümkün olmayan bir gerçek. İYİ Parti'nin bu gerçeğe kör kalması artık sürdürülebilir değildir. Başbakanlığa talip olması bu trajikomik görüntü ile ilgilidir. HDP tarafı hanımefendinin cumhurbaşkanlığı adaylığını kabul etmediğini açıklamıştır. HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir.

''Akşener hayali bir makama talip oldu''

Meral Akşener, hayali bir makama talip oldu. Gavurun kılıcını çalan bir anlayışla yapılan işin adı muhalefet değil, taammüden bu ülkeye ve bu millete düşmanlıktır.

''Bay Kemal, uyuşturucu arıyorsan aynaya bak''

Bay Kemal, eğer uyuşturucu arıyorsan aynaya bak. AK Parti çatısı altında uyuşturucuyla iştigal eden insan bulamazsın, böyle bir iftirayı AK Parti'ye atamazsın.

''Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorunu haline döndü''

Bu kişi artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüştür. Türkiye'de bir iktidar sorunu yoktur ama ciddi bir muhalefet problemiyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir. Nerede bir dikili taşınız var? Ankara, İstanbul büyükşehir belediyelerini kazandınız. Asfaltlarını yenileyemiyorsunuz, asfaltlarını. Çukurlardan geçemiyoruz. Nerede belediye?

''Bay Kemal senin aklın bu işlere ermez''

İstanbul'da Merkez Bankası binası yapıldı. 72 kat. Çıkmış 'Göreve geldiğimde orayı öğrenci yurdu haline dönüştüreceğim' diyor. Merkez Bankası'nı oraya taşıyacağız. Senin gücün oraya yetmez. Aklı erse New York'ta yaptığımız Türkevi'ni de yurt yapma kararını açıklayabilir. O da 36 kat. 'Bu iktidar fabrika açmadı' diyor. Geçen 26 fabrika açılışı yaptım. Senin aklın bu işlere ermez Bay Kemal. Sen zaten fabrika görsen başka bir şey zannedersin.

Öğrenci yurdu açıklaması: "Sorunun nedeni geçen seneki ve bu seneki başvuruların üst üste binmesi"

Bugün burada özellikle yurtlar meselesi üzerinde kısa da olsa durmak istiyorum. Bu yıl ortaya çıkan karmaşanın sebebi geçtiğimiz yıl ile bu yılın başvurularının üst üste binmesinin yol açtığı yoğunluktur. Türkiye'de dünyada en fazla öğrenci yurdu kapasitesine sahip ülkesidir. 110 bin kapasite daha ilave edeceğiz. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde yurt kapasitesi var. Almanya'da 290 bin, İspanya'da 91 bindir.

''Üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız''

(Boğaziçi Üniversitesi Rektörü'nün protesto edilmesi) Kendi hocasına bile saygısı olmayan bu tipleri öğrenci olarak kabul etmiyoruz. Adeta terörist tiplere arka çıkılıyor. Üniversitelerimizi terör kılıklılara bırakamayız.''