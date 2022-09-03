Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerinin peşinde koşan tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye, ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine zorla giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor." dedi.

Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

Dünya ve olimpiyat şampiyonu Mustafa Dağıstanlı'nın ismini taşıyan salondan Samsun'un tüm ilçelerine, mahallelerine, hanelerine muhabbetlerini gönderdiğini söyleyen Erdoğan, şehre gelişinden itibaren kendilerini hep olduğu gibi samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür etti.

"Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin." diyen Erdoğan, Samsun'a en son iki yıl önce partisinin il kongresi ve Samsun-Sivas Demiryolu Rehabilitasyon Projesi'nin açılış töreni için geldiklerini anlattı. Araya salgının girmesiyle ortaya çıkan bu hasretin ardından tekrar milli mücadelenin şehri Samsun'da olduklarını dile getiren Erdoğan, bugün teşkilatlarının vefakar, fedakar, gayretli neferleriyle yeniden bir arada bulunmanın mutluluğu içinde olduğunu kaydetti.

AK Parti Samsun İl Başkanlığına bu buluşma için teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevdaları salonlara sığmayan siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantımızın şehrimiz, partimiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Samsun'da, kuruluşundan bugüne kadar partimizde görev yapmış, davamıza omuz vermiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, dar-ı bekaya uğurladığımız yol arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Rabbim hepsinden razı olsun.

Onlar geride gerçekten örnek bir miras bıraktılar. Onlar arkalarında yıllarca hayırla yad edilecek eserler bıraktılar. Onlar bir muştu gibi yüreğimizde taşıyacağımız emanetler bıraktılar. Onlar milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine adlarını altın harflerle yazdırdılar. AK Partili kadrolar olarak davamızın öncülerinin emanetine sahip çıkmayı görevimiz addediyoruz. Uğrunda emek verdikleri hizmet bayrağını her gün biraz daha yüceltmek, her gün biraz daha yükseğe taşımak için gayret gösteriyoruz."

- "21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz"

Erdoğan, Türkiye'ye daha fazla yatırım kazandırarak ülkeyi her gün biraz daha büyüterek, güçlendirerek kendilerine duyulan güvene layık olmaya çalıştıklarını belirtti.

Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'da olduğunu anımsatan Erdoğan, "Büyük Taarruz'un 100. yıl dönümünde hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açılış törenini yaptık. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde milletin evinde de manasına yakışır şekilde kutladık. Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamalarını yaparak ülkemizin dört bir yanındaki görev yerlerine uğurladık." diye konuştu.

Pazartesi günü önce, inşasını tamamladıkları kredi yurtların toplu açılışını yapacaklarını ardından da kabine toplantısını gerçekleştireceklerini aktaran Erdoğan, salı günü de üç günlük resmi bir ziyaret için Bosna-Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğini kaydetti.

Erdoğan, "21 yılın birikimiyle, 21 yılın tecrübesiyle ama ilk günkü aşkla, ilk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz." dedi.

- "Türkiye'nin girişimcilik ruhu bu sene Samsun'da tezahür etti"

Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak, 2053 vizyonuyla buluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün Samsun'da, buraya gelmeden önce iftihar verici bir programa iştirak ettik. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'e bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin girişimcilik ruhu bu sene Samsun'da tezahür etti. Gençlerimizin TEKNOFEST sevincine ortak olduk. Akıncı'dan Atak'a, Hürkuş'tan Kızılelma'ya, Anka'ya kadar Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde, onlara dayalı savunma sanayinde nerelere geldiğini görme imkanı bulduk. Gençlerimize fırsat verildiğinde, önlerindeki engeller kaldırıldığında neleri başarabildiğine bizzat şahitlik ettik. Demek ki önlerine takozlar konmazsa, hani bir zamanların CHP'sinin bol bol takozlar koyduğu dönemler vardı ya, işte bu takozlar ortadan kalkınca bu millet nelere muktedir bunu gösterdik. TEKNOFEST'i görüp de ülkemiz ve istikbalimiz adına gururlanmamak elde değil. Milli teknoloji hamlemizin çok kısa sürede ulaştığı seviyeyi görüp de geleceğimiz için ümitvar olmamak mümkün değil."

- "Durarak yatarak olmuyor Bay Kemal"

İktidara geldiklerinde yerli ve millilik oranının yüzde 20 olduğunu dile getiren Erdoğan, bugün ise bu oranın yüzde 80 olduğunun altını çizdi.

Erdoğan, "Nereden nereye? Bu, durarak yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağ olsun TEKNOFEST'e bir turistik seyahat yapmış. Orada da buggy ile kendisini dolaştırmışlar. İnşallah ilham almıştır." ifadesini kullandı.

Bu milletin tıpkı bir asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla gerçekten yeni ve büyük bir destan yazdığını, TEKNOFEST'in de bu hakikati hatırlattığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ne diyor şair, 'Bir zamanlar biz de millet hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz.' Bu millet böyle bir millet. Türkiye için hayal kuran ve bu hayallerinin peşinde koşan tüm gençlerimiz ülkemizi her alanda şampiyonlar ligine taşıyor. Türkiye, ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine zorla giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. Yıllarca insanımızı birbirine kırdırarak, ülkemizin geleceğini çalanlara, evlatlarımızı sinsi hesaplara alet etmeye çalışan provokatörlere, gençlerimizi sarf malzemesi olarak gören terör örgütlerine, sabah akşam karamsarlık aşılayan şeamet tellallarına, hasılı tüm ikbalini milletin felaketine bağlamış kifayetsizlere rağmen ülkemiz bir istikrar ve güven abidesi olarak tüm dünyada göz dolduruyor."

Şu anda BAYKAR'ın artık ürünlerini yetiştiremediğini, 2-3 sene sonrasına gün verdiğini dile getiren Erdoğan, "Hepimizi gururlandıran bu başarılardan yıllarca ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenlerin çok ciddi rahatsızlık duyduğunu biliyoruz. Milli ve yerli üretim hamlelerimizin Türkiye'yi sadece pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Terörle mücadelemizi kendi silahlarımızla yürütebilmemizin bölücü örgüt yandaşlarını rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık hepsinin en güzelini yapar hale geldik."

Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye'nin dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmesinin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini bildiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Farklı kimliklerden, farklı görüşlerden olmalarına rağmen bu çevrelerin ortak paydası Türkiye karşıtlığı ve Türk milleti düşmanlığıdır. Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da güçlü, bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımızla ilim ve irfan yuvalarımızla alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı hortlatma çabası vardır. Alevi Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunların birer parçasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyorlar."

Birilerinin, gençliklerinin olmadığını söylediğini belirten Erdoğan, alandaki gençleri işaret ederek, "Bu ne bu, gençliğimiz değil mi? Gençliğimiz yok diyenlere sesleniyorum, kendinize bakın kendinize evvelallah bizler gençliğimizle gurur duyuyoruz, gençliğimizle birlikte hedefe yürüyoruz. Diyorlar ki 'kadın teşkilatı yok.' Ak kadınlar hazır. Kadınlarımızla beraber, gençlerimizle beraber, ana kademeyle beraber gümbür gümbür geliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız"

Seçimlere sayılı günler kaldığını dile getiren Erdoğan, "Şimdi bu sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek ve inşallah 2023'te de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız." dedi.

Geçmişte defalarca tecrübe ettikleri ve artık rafa kalktığını ümit ettikleri bayat senaryoların, CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığını söyleyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada kurtuluşun ve şahlanışın şehri Samsun'dan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum, ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kol kola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılı olmasının önüne geçemeyeceksiniz. Çünkü bu millet artık vaktini ve enerjisini heba edecek senaryolara itibar etmiyor. 2023 seçimleri ufukta belirdikçe siyasi iklimi zehirlemeye, insanımızı kutuplaştırmaya dönük hamlelerin çoğalacağının farkındayız."

- "Bu cennet vatanı müstevlilerin siyaset mühendisliklerine teslim edemeyiz"

Erdoğan, bu sinsi planları bozacak, kirli niyetleri kursaklarında bırakacak, Türkiye'yi önce 2023 hedefleri ardından da 2053 vizyonuyla buluşturacak olanın kendileri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu milletin asırlık hayallerini, asırlık özlemlerini gerçeğe dönüştürecek olan kadrolar biziz. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı, ülkemizin birliğinin, dirliğinin, huzur ve güvenliğinin teminatıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı milli iradenin, millet egemenliğinin sarsılmaz savunucusu, Cumhuriyetimizin yılmaz neferidir. Her karışında bir kahramanın yattığı bu cennet vatanı müstevlilerin siyaset mühendisliklerine teslim edemeyiz. Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi ne FETÖ'cü hainlerin ne PKK'lı alçakların ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz."

- "Samsun'a son 20 yılda toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık"

Kendileri için esas olanın "milletin rızası" ve "hayır duası" olduğunun altını çizen Erdoğan, "Bizim için asıl olan geride şükranla yad edilecek eserler, hizmetler bırakmaktır. Bu anlayışla çalışarak, son 20 yılda diğer 80 vilayetimizle birlikte Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Samsun'a son 20 yılda toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık." dedi.

Eğitimde 5 bin 626 yeni derslik inşa ettiklerini, ikinci devlet üniversitesi olarak Samsun Üniversitesini şehre kazandırdıklarını belirten Erdoğan, şunları paylaştı:

"Gençlik ve sporda 12 bin 392 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Toplam 93 adet spor tesisini Samsun'da inşa ettik. Sosyal yardımlarda Samsunlu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 5,5 milyar lira kaynak aktardık. Sağlıkta 21'i hastaneden oluşan toplam 42 adet sağlık tesisi yaptık. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanemizle birlikte 5 sağlık tesisimizin yapımına devam ediyoruz."

Erdoğan, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

Çevre ve şehircilikte, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı eliyle Samsun'da 11 bin 264 konut projesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, bu konutların 9 bin 563'ünü tamamlayıp vatandaşların hizmetine sunduklarını, 1701 konutun yapımına devam ettiklerini, kentte 6 millet bahçesi projesinin bulunduğunu bildirdi.

Ulaştırmada 120 kilometreden devraldıkları kentin bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye ulaştırdıklarını kaydeden Erdoğan, Gelemen Lojistik Merkezini şehre kazandırdıklarını, Samsun-Sivas arasındaki demir yolunun modernizasyonunu yaparak 9 saate yaklaşan seyahat süresini yaklaşık 5,5 saate indirdiklerini ve Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi.

Erdoğan, tarım ve ormanda Vezirköprü Barajı ile 9 baraj inşa ettiklerini, 3 barajın inşaatının sürdüğünü belirterek, Samsunlu çiftçilere toplam 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdiklerini anlattı.

- "Milletimizle irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak geleceğe o derece güvenle bakabiliriz"

Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi bölgesi, bir teknopark ve 4 AR-GE merkezi kurduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Enerjide Samsun ve 14 ilçesini doğal gazla tanıştırdık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Asarcık ve Salıpazarı'na da doğal gazı arz ediyoruz. 2023 imtihanını da başarılı bir şekilde vererek hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için sizlerden vites yükseltmenizi bekliyorum. Özellikle gençlerimizden tempolarını biraz daha artırmalarını istiyorum. Gençler tamam mı? Hanım kardeşlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istirham ediyorum. Tüm teşkilat olarak sizlerden en ücra yerleşim yerlerine kadar tam saha pres yapmanızı özellikle rica ediyorum. Milletimizle irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak parti olarak geleceğimize o derece güvenle bakabiliriz."

Partililerden, insan için ancak çalıştığının karşılığının olduğunu unutmamalarını isteyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zafer, emek verenlerindir, ter dökenlerindir, hakkın rızasını gözeterek samimiyetle çalışanlarındır. Bizim olmadığımız her yeri şehit bacısına küfredenlerin, milletin inancına 'Orta Çağ karanlığı' diyenlerin, 3 kuruşluk menfaatleri için değerlerini tezgaha koyanların dolduracağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Sizlere güveniyorum, inanıyorum. Karşımda 2023'ü yeni bir milat yapacak kahramanları görüyorum."

- Notlar

Erdoğan, konuşması öncesinde, parti teşkilatınca ışık gösterisi ve videolar eşliğinde İbrahim Tatlıses'in "Haydi Söyle" şarkısı dinletildi. Daha sonra Erdoğan'ın "Şimdi size bir de biz sürpriz yapalım" demesinin ardından Orhan Gencebay'ın "Yarabbim" eseri çalındı.

Erdoğan, konuşmasının bir bölümünde salondaki gençlerin, "Reis bize çay ısmarla" tezahüratları üzerine partisinin il başkanından bu konuda bir hazırlık yapmasını istedi. Konuşmasının ardından ise Erdoğan, gençleri birlikte çay içmeye davet etti.

Programın ardından AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Vedat Demiröz, Efkan Ala, Erkan Kandemir, Ömer İleri ile milletvekilleri ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.