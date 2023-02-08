Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesine gidiyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde koordine edecek.
Erdoğan'ın, ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.
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