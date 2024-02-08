Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Adıyaman'da yaklaşık 32 bin konutumuzun yapımı devam ediyor. Hedefimiz deprem bölgesinde 2 ay içinde 75 bin konutun teslimini yapmaktır. Biz tutamayacağız sözü vermeyeceğiz. Adıyaman'ımızın bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız. Mevlam ülkemizi, milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun diyorum.

Bugün Adıyaman'a aynı zamanda teşekkür borcumuzu ödemek için geldik. 14-28 Mayıs seçimlerinde Adıyaman bizi bağrına bastı.

Adıyaman 6'lı masa denilen proje yapının yalan siyasetine fırsat vermedi. Bunların oyunlarına gelmedi. Adıyaman'ın doğru ve basiretli bir tercih yaptığını görebiliyoruz.

"CHP'NİN ÇÖZÜM ÜRETME DERDİ YOK"

Devletimizin tüm imkanlarını zorlama pahasına olsa da depremzede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. CHP yönetiminin ülkenin ve milletin sorunlarına çözüm üretme gibi bir derdi yok. Bunlar kariyer peşinde koşan kifayetsiz muhterislerdir. Biz insanımızın, çiftçimizin sıkıntılarını nasıl çözeriz bunlarla uğraşıyoruz.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE ENFLASYONLA MÜCADELE VAR"

Son dönemde üzerimize salınan terör örgütlerinin başını nasıl ezeriz bunun mücadelesini veriyoruz. Bizim hedefimizde ülkemizi, bölgesel ve küresel krizlerin çözümünde anahtar konuma getirmek var. Bizim gündemimizde insanlarımızın canını yakan hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele var. Bizim gündemimizde ülkemizi lideri ülke yapmak var. Bunun dışında bir saikle hareket etmeyi kendimize zul sayıyoruz. Biz iş yapmanın eser ortaya koymanın, 85 milyonun dertlerine derman olmanın peşindeyiz.

"BELEDİYECİLİKTE BİZİMLE YARIŞABİLECEK YOK"

Genel seçimlerde elde ettiğimiz avantajla mahalli idareler seçimlerinde zafer elde edeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak planlarımızı çoktan yaptık. Hangi ilin hangi sorunları var tespit ederek plan ve projelerimizi belirledik. Seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Sadece sorunlara odaklanarak değil, vizyoner projelerle milletimizin huzuruna çıktık. Belediyecilikte Cumhur İttifakı ile yarışabilecek hiçbir babayiğit yoktur. Hizmet ve eser siyasetinde bizimle aşık atabilecek çıkmadı. Rakiplerimizin çapsızlığından güç devşirenlerden olmadık."

İşte Adıyaman İlçe Belediye Başkan Adayları

Besni / Reşit Alkan

Çelikhan / Mustafa Bulut

Gerger / Erkan Aksoy

Gölbaşı / Hakan Toydaş

Kahta / Mehmet Can Hallaç

Samsat / Halil Fırat

Sincik / Mehmet Korkut

Tut / Ercan Öncebe