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Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylık için bugün başvuracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu bugün saat 15.00’te YSK’ya yapılacak. Başvuru, AK Parti'den Ali İhsan Yavuz ve MHP'den de Feti Yıldız ve iki partinin grup başkanvekilleri tarafından teslim edilecek.

AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bugün başvuracak.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yapacak.

Başvuru, saat 15.00'te gerçekleşecek.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

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