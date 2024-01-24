Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Kongre Merkezi'nde Ankara ilçe belediyeleri aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizi ve Cumhur İttifakı'nı temsil edecek büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızın ardından ilçe adaylarımızın tanıtımına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde Yalova ve İstanbul ilçe adaylarımızı açıkladık."

"Bugün de Ankara ilçe adaylarımızı milletimizin takdirine sunuyoruz. Bazı yerlerde burada olduğu gibi bizzat kendimiz, diğer yerlerde de genel başkan yardımcılarımız vasıtasıyla ilçe adaylarımızın tanıtımını en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. İnşallah 30 Ocak Salı günü genel merkezimizin inşası tamamlanan yeni ek binasındaki büyük salonunda seçim beyannamemizi milletimizle paylaşacağız."

İBB yönetimine "Fetret Devri" benzetmesi

"Büyükşehir adaylarımızda kendi şehirleri ile ilgili projelerini hazırlamaya hazırlanıyor. Mesela yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Murat Kurum, program ve proje tanıtımı ile bir süredir yürüttüğü kampanyasını resmen başlatıyor. Son yıllarda İstanbul gözü ve gönlü başka mecralarda olan bir yönetimin elinde resmen geriledi, tıkandı. Adeta bir Fetret Devri'ne girdi. İstanbul'u yeniden hak ettiği vizyona, eser ve hizmet belediyeciliğine kavuşturmak için artık gün sayıyoruz."

"Murat kardeşimizin bilgisi, birikimi, dinamizmi ve iş odaklı karakteri ile depreme hazırlık başta olmak üzere şehrin tüm alt yapısı sorunlarını çözecek en doğru isim olduğunu biz biliyoruz, inşallah İstanbul da görecek."

"Turgut Altınok'un projeleriyle Ankara altın çağına girecek"

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Turgut Altınok ve diğer adaylarımız da yakında aynı adımları atacaklar. Keçiören'de yazdığı hizmet destanı ile tarihe geçen Turgut Altınok kardeşimizin büyükşehirdeki projeleri sayesinde Ankara'nın altın çağına gireceğine yürekten inanıyorum."

"AK Parti kurulduğu günden beri genel, yerel her seçimde milletimizin karşısına güçlü bir programla, iddialı projelerle, hayırlı hizmet hazırlıkları ile çıkmış bir partidir. Diyorum ki, bakınız AK Parti'nin yerel yönetim seçimlerine girdiği her yerde şunu unutmayın, gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetim el ele vermek suretiyle milletimize hizmette onların sağlayacağı başarıyı özellikle muhalefetin sağlaması mümkün değil."

"Bol bol şov yaptılar, bol bol tatil yaptılar"

"Dikkat ederseniz AK Parti ve Cumhur İttifakı dışında vizyoner programları, projelere önem veren başka siyasi yapılar da yok. Niçin biliyor musunuz? Çünkü onların ülkeye ve şehirlerimize eser kazandırmak, milletimize hizmet etmek gibi bir dertleri yok."

"Kendi iç çekişmelerinden, rant paylaşım kavgalarından, ülke ve millet düşmanları ile iş birliği çabalarından programa, projeye vakit bulamıyorlar. Bırakınız yeni eser yapmayı devam eden çalışmaların üstünü kapatan, verilen hizmetleri kesintiye uğratan tüm oyun planlarını yalan ve algı üzerine kuran iş bilmezlerin elinde şehirlerimiz perişan oldu. Dikkat edin söz verdiği şeylerden bazılarını çeşitli sebeplerden yapamayanlardan değil, yıllarda yönetimde kalmalarına rağmen hiçbir şey yapmayanlardan bahsediyorum."

"Hiçbir şey yapmadılar doğru değil, bol bol şov yaptılar. Mesela bol bol tatil yaptılar. Mesela iç ve dış karanlık odaklarla ittifaklar yaptılar. Mesela belediye birimlerini siyasi paylaşım mezesi yaptılar. Kısacası kendi şehirlerinin meselelerinin çözümü hariç her işi yaptılar. Daha buram buram kibir kokan edaları ile sergiledikleri komiklikleri saymıyorum bile."

"Daha bölücü örgütün güdümündeki partiyi şehirlerindeki yönetime ortak etme çabalarını saymıyorum bile. Daha Cumhurbaşkanı Yardımcılığı rüyası ile aylarca şehirlerini sahipsiz bırakmalarını saymıyorum bile. Ama ülkeye, millete, şehirlerine hizmet etme, eser kazandırma namına herhangi bir varlıklarını gören, duyan, şahid olan yok. Buna karşılık şehirlerimizin ihmal edilmişliği, gerileyişi izaha muhtaç olmayacak kadar açıktır."

"Bunları söylerken amacımız ne polemik yapmaktır, ne kimseye bühtan etmektir. Biz sadece milletimizin hissiyatını, derdini, beklentisini, özellikle dile getiriyoruz. Üstelik bu muhasebeyi sadece muhalefet adayları için de yapmıyoruz."

"Ülkemizin en büyük ilk 3 şehrinden esersiz ve hizmetsiz harcanan yıllardan söz ediyorum."

Emekli maaşlarına yapılan artış

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarında Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklıyor:

AKYURT BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> HİLAL AYIK

ALTINDAĞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> VEYSEL TİRYAKİ

AYAŞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

BALA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> AHMET BURAN

BEYPAZARI BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> TUNCER KAPLAN

ÇAMLIDERE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> HAZIM CANER CAN

ÇANKAYA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> DUHAN KALKAN

ÇUBUK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> BAKİ DEMİRBAŞ

ELMADAĞ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> EYYÜP TEKİNER

ETİMESGUT BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ENVER DEMİREL (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

EVREN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> HÜSAMETTİN ÜNSAL

GÖLBAŞI BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> RAMAZAN ŞİMŞEK (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

GÜDÜL BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> MUZAFFER YALÇIN

HAYMANA BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ÖZDEMİR TURGUT

KAHRAMANKAZAN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> SERHAT OĞUZ

KALECİK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ERDAL DAL (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ZAFER ÇOKTAN

KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> SÜLEYMAN ACAR

MAMAK BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ASIM BALCI

NALLIHAN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> İSMAİL ÖNTAŞ

POLATLI BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> LEVENT ÇAĞLANCI (Cumhur İttifakı Ortak Adayı)

PURSAKLAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ERTUĞRUL ÇETİN

SİNCAN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> MURAT ERCAN

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> MEMİŞ ÇELİK

YENİMAHALLE BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI >> ABDULKADİR AYDOĞAN