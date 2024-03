Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandık sahada kazanılır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da "Sandık Yönetim Kurulu İftarı" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören tüm kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Yetime, öksüze, başı dara düşen herkese sahip çıkmaya devam edeceğiz. Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hakkın rızasını hakkımızın duasını almak için çalıştık. İstanbul'u belediye başkanı olarak yönetirken de başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik."

"PEK ÇOK KİRLİ PAZARLIĞIN YAPILDIĞINI GÖRDÜK"

"Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan kadro olarak yetkiyi hiçbir zaman başka yerlerde aramadık. Milletten alamadıkları iktidar yetkisi darbe eliyle gasp etmeye can atanlar vardı. Pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit olduk. CHP'nin İstanbul'daki büyükşehir adayı bu oyunların peşinde. Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek."

"SİZ SIRTINIZI DÖNSENİZ DE HAKİKATLER DEĞİŞMİYOR"

"Biz Allah'ın izniyle muradımıza ereceğiz. Kazanmak değil kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar bu görüntülerin siyaseti kirlettiği ortamda kimse böyle bir tabloyu siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor. Bu seçimde bilhassa İstanbul'da şehrin geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor."

"SANDIK SAHADA KAZANILIR"

"Bugün sandık görevlisi arkadaşlarımızla bu salonda bir aradayız. Seçim sahada kazanılır sandıkta tescil ettirilir. Sahada yoksanız sandıktan zaten bir şey çıkmaz. Sandığı iyi kontrol edemezseniz de sahadaki emeğinizin bir kısmı heba olur. Sizler canla başla çalıştınız."

"AK Parti ve Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok. Bize emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine rıza gösteremeyiz. Her şeyi adım adım izleyeceğiz. Her şeyin hukuka, hakkaniyete adalete uygun bir şekilde yürümesi için tüm süreç bitene kadar bir an bile vazifemizi ihmal etmeyeceğiz."