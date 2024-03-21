Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Tüm kardeşlerimizin Nevruz Bayramını tebrik ediyorum. Yeni umutlarla kutlanan Nevruz'un hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"Konumuyla, önemiyle, değerleriyle, yetiştirdiği büyüklerle Kayseri'yle ve Kayserili kardeşlerimizle iftihar ediyorum. 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 65'i aşkın, Cumhurbaşkanlığında yüzde 68'i bulan destek için şükranlarımı sunuyorum."

"Mayıs seçimleri fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya, milleti ötekileştirmeye hazır zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi. 31 Mart'ta demokrasi safımızı sıklaştıracağız."

"31 Mart'ta bu milli irade destanını daha ileriye taşıyarak, demokrasi safımızı biraz daha sıklaştıracağız. Kayseri vesayetten kumpasçılara ,terör örgütlerinden darbecilere kadar verdiğimiz her mücadelede yanımızda yer aldı. 2023 hedeflerini de birlikte hayata geçirdik. Türkiye Yüzyılı'nın inşasını birlikte gerçekleştirmek istiyoruz."

ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR

"Emniyet'ten bir rakam alayım dedim. Karşımda ne kadar bir katılım var? Ve gelen rakam 75 bin. Ben biliyorum... Siz diyeceksiniz ki 'Bu da yetmez' Bu meydanda yüz binleri yakaladık."

Asırlık ihmallerler biriken altyapı eksikliklerini tamamladık. Milletimizin hak ve özgürlükler özlemini dindirdik. 21 yılda ülkeyi 3 kat büyüttük.

En büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa veriyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız.

EMEKLİLERE PROMOSYON MÜJDESİ

Yılın ikinci yarısında enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. İnsanlarımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız. İlk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesini başlatmıştık. Kamu bankaları bu yılki promosyon ödemelerini 8 bin ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacağına inanıyorum.

"KAYSERİ'NİN ÇOK BÜYÜK PAYI VAR"

"Bir sanayi, ticaret, tarım vahası kurmayı başaran Kayserili kardeşlerim pek çok şehrimize de ilham kaynağı oldu. Bugün Türkiye'nin 81 vilayetinin tamamı üretip ihraç edebiliyorsa bunda Kayseri'nin yaptığı öncülüğün çok büyük payı vardır. Bugün insanlarımız ticaret yapmak için ülkemizin ve dünyanın dört bir yanını arşınlıyorsa bunda Kayseri'nin büyük payı vardır. Biz de Kayseri'den aldığımız ilhamla her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmayı sürdürüyoruz. Türkiye'yi Cumhuriyet tarihinin en güçlü siyasi, ekonomik, askeri, sosyal seviyesine çıkardık. Bir yandan asırlık ihmallerle biriken altyapı eksikliklerimizi tamamladık, diğer yandan milletimizi hak ve özgürlük özlemleriyle buluşturduk."

"Ülke ve milletçe biz çalıştıkça rabbimiz de bereketini verdi. Sonuçta Türkiye'yi 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kat daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkarmaktır. Allah'ın izniyle bunu yapacak birikime, dirayete, azme sahibiz. Sadece hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor."

EKONOMİ MESAJ

"Bu arada en büyük mücadeleyi enflasyona ve hayat pahalılığını köpürten anlayışa karşı veriyoruz. Çalışanlarımızın, emeklilerimizin ve küçük esnafımızın gelirlerini yüksek enflasyon karşısında korumakta kararlıyız. Ama bu mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız. Bunu da öyle yalan yanlış rakamlarla kimseyi kandırarak değil, çalışarak, üreterek, pastayı daha da büyüterek yapacağız. İnşallah yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkaracağız."