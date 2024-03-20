Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özür efendi milletten özür dilesin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sevgili Burdurlular, kıymetli hanımefendiler, değerli gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Burdur'u yürekten selamlıyorum. Mehmet Akif'in mebusluğunu yaptığı Burdur'da bulunmanın bahtiyarlığı içindeyim. Burdur'a kalbimizi verdik. Sordum, meydanda ne kadar kardeşimiz var, dediler ki, 40 bin. Maşallah bu ne coşku, bu ne aşk? Coşkunuz sandıklara dolsun."

"Burdur, Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 52.6, Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 56 oy oranı ile destek verdi. Şükranlarımı sunuyorum. Önümüzde yeni bir sınav daha var. 31 Mart'ta yerel yöneticilerimizi belirleyeceğiz. Seçimlere 10 gün kaldı. Bundan 10 gün sonra sandık bir kez daha önümüze gelecek. Bu sefer yerelde kimler ve hangi zihniyet tarafından idare edileceğinizin tercihini yapacaksınız. İnanıyorum ki 31 Mart'ta Burdur eser ve hizmet siyasetinden yana tavır alacak. Hazır mıyız? Bütün misafirlerimize Bucak'ın salebini ikram ediyoruz."

TÜRKİYE İSTİKRAR ADASI OLARAK YÜKSELİYOR

"Avrupa'nın birçok ülkesinde endişe hakim. Yarın krizin nerede patlak vereceğini kimse bilmiyor. Tüm bu çatışmaların ortasında Türkiye istikrar adası olarak yükselmektedir. Esnafımız her sabah dükkanını gönül huzuruyla açıyor. Sanayicimiz, tüccarımız, iş dünyamız, turizmcimiz geleceğine umutla bakıyor. Bunların ne kadar büyük bir nimet olduğunu etrafımıza baktığımızda bir kez daha görüyoruz. Dünyanın her ülkesi gibi bizim de sıkıntılarımız, zorluklarımız var."

ENFLASYON BİZİ DE ZORLUYOR

"Bölgemizdeki çatışmalardan bizler de etkileniyoruz. Avrupa ve Amerika dahil pek çok yerde son 60-70 yılın zirvesine çıkan enflasyon herkes gibi bizi de zorluyor. Biz depremlerin yol açtığı güçlüklerle de mücadele ediyoruz. Depremlerin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ekonomik maliyeti 104 milyar dolar olan depremin ekonomimizde oluşturduğu baskı devam ediyor."

"Özellikle emeklilerden gelen serzenişlere kulaklarımızı tıkamıyoruz. Emeklilerin yükünü hafifletmeye çalıştık. Emeklilerimizin bayram ikramiyekerini nisanın ilk haftası hesaplara yatırıyoruz."

"Asıl amacımız kalıcı refah artışını sağlamaktır. Amacımız enflasyonu tek haneli rakamlara indirmektir. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine yapacağız. Sizlerden biraz daha sabır biraz daha dayanışma bekliyorum."

"Burdur bunların boş vaatlerine kanmasın. Deste deste dolar balyalarını siz de izlediniz. Her televizyona çıkan başka bir açıklama yapıyor. Hepsi ayrı telden çalıyor."

ÖZGÜR EFENDİ MİLLETTEN ÖZÜR DİLESİN

"Meşhur hesap uzmanın ortalıkta esamesi yok. Hiç kimse sağa sola saldırırak bu rezaletten kendisini kurtaramaz. Hiç kimse böyle bir skandalı üç maymunu oynayarak geçiştiremez. Bu paraların kimden alındığı açıklanmak zorundadır."

"CHP'nin DEM'den transfer ettiği adayların birisi akla ziyan açıklamalar yapıyor. Özgür efendi garip darbe açıklamaları yapıyor. Darbecilerinden kendisine milli yeksan edildğine dair telefon gelecekmiş bu da gençler yapıyor diye sevinecekmiş."

"Özgür Efendi bıraksın bu darbe şakşakçılığını... Yanına büyükşehir belediye başkanını da alsın milletten özür dilesin."