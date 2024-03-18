Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede CHP'li belediye varsa dökülüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören'de Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sevgili Ankaralılar, sevgili Keçiörenliler, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün 18 Mart zaferi biliyorsunuz. Buraya Çanakkale'deki törenden geldik. Çanakkale'deki şehitlerimiz başta olmak üzere tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

ANKARA'YA YENİ SEMBOL

"Uzun yıllar boyunca ikamet ettiğim Keçiören'imizi Ankara'nın yıldızı haline getireceğine inandığım Atatürk Cumhuriyet Kule'sinin başkentimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum. Keçiören Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Turgut Altınok başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Malumunuz Ankara'nın Çankaya tarafında yapıldığı tarihten itibaren şehrin simgelerinden biri olan Ata Kulesi vardı. Aynı mimarın tasarladığı Atatürk Cumhuriyet Kulesi ile şehrimize yeni bir sembol kazandırıyoruz."

BAŞLI BAŞINA BİR AZİM ABİDESİ

"Bu kule Keçiörenlilerin sahip çıkması sayesinde ayakta kalmış ve bugün Ankaralıların hizmetine girebilmiştir. Şayet ilçe halkı sahip çıkmasaydı şimdi bu gördüğünüz eserin yerinde yeller esiyordu. Kulemiz aslında başlı başına bir azim abidesidir."

ANKARA MÜHRÜ

"Atatürk Cumhuriyet Kulesi Ankara'nın en yüksek binası sıfatıyla 197 metreden Ankara'mızı selamlayacak. Kütüphane, spor salonu, kafeterya, nikah salonu, sergi salonu, seyir alanı, lokantası ve diğer birimleriyle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek. Kulenin en üst kısmında yer alan Selçuklu yıldızı buraya başlı başına vurulmuş bir Ankara mührüdür."

CHP ZİHNİYETİNDEN ANKARA'YI KURTARMAYA VAR MIYIZ?

"Bu kule Ankara'ya hizmet ettiği sürece, Turgut Altınok kardeşimize de dualar sürecektir. Kendisi bu birikimizi, bu çalışkanlığını 31 Mart'tan sonra Ankara'nın tamamı için devam edecek. Şu CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız? Bunların Ankara'ya verecekleri hiçbir hizmet yok."

NEREDE CHP BELEDİYESİ VARSA DÖKÜLÜYOR, REZALET

"Önümüzdeki dönem için iş yapmayacaklarını açıkça beyan ettiklerine göre bunlardan bir şey beklenemez. Bu taboyu iftihar olarak anlatanları ben Ankara halkına bırakıyorum. Bu anlayışın musallat olmasından üzüntülüyüz. Nerede CHP belediyesi varsa dökülüyor, rezalet."

DOLARLARI GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?

"Bu paraların akibetllerine dair ipuçları görmeye başladık. Dolarları gördünüz değil mi? Hayırdır, ne iş? Bu başka bir partinin başına gelse, yer gök yıkılırdı."