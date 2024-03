Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta Tarihi Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Yoldaşım Sivas'ta bir kez daha sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka hayata geçireceğiz. Sanayisiyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, tarımıyla hiçbir alanda insanımızın bırakınız kendi devleti tarafından mağdur edilmesini, dünyanın herhangi bir yerinde mahzun kalmasına seyirci kalmayacağız. Her alanda vatandaşlarımızı yatırımıyla, tasarımıyla, üretimiyle destekleyerek ülkemizi kesintisiz büyütüyor, insanımızın özgüvenini artırıyoruz. Bu ülkenin en büyük sermayesi insanıdır."

"ALANDA 75 BİN KİŞİ VAR"

"Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve sosyal fay hatları üzerinden yürütülen kavgaların, krizlerin, terörün ülkemize hangi ağır maliyetleri olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Emniyete sordum. Bugün alanımızda katılım ne kadar? Şu anda karşımdaki katılımı öğrendim. 75 bin kişi. İşte Sivas bu."

"CHP'DE HER GELEN GİDENİ ARATIYOR"

"Türkiye son 21 yüzyılda birçok sorununu çözdü. Her alanda tarih yazdık. Sivas'ı modern dünyanın imkanı olan hızlı tren ile buluşturduk. Ne yaptıysak muhalefetin standardını yükseltmeyi başaramadık. Genel başkanlar bile değişti, hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine engel olamadı. Her gelen gideni aratıyor. Devrik genel başkan Bay Kemal ile pek anlaşamazdık. Yürüyen merdivene ters binse, Konya'yı Çorum'u ayrı bir ülke sansa da, bizi çok fazla güldürmüş olsa da kendine has bir siyaset yapma tarzı vardı."

"PATAVATSIZLIKTAN ÖTE ZİHNİYET BOZUKLUĞU"

"CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan hayal kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince, görüntü bizi de üzdü. Bu kadarını biz de beklemiyorduk. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağını onu oraya getirenler de tahmin etmiyordu. Siyasi kifayetsizliğini örtmek için sürekli insanımızı kışkırtıyor. Şimdi de 'bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin' dedi. Ağababaları kulağını çekmiş olmalı ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti."

"MİLLETİMİZİN HER BİR FERDİNİN OYUNA TALİBİZ"

"85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Umudu sönen insanlarımızdan bu seçimde çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa mahkum ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Sivas bu büyük atılımın şahididir. Amacımız 31 Mart'ta 81 vilayetimizin tamamını Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz."

"ŞEHİRLERİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİREN YATIRIMLAR"

"Ülkemizin son 21 yılı Cumhuriyet döneminin en parlak dönemidir. Şehirlerimizin her birinin çehresini değiştirecek yatırımlara imza attık. Sivas'a da son 21 yılda günümüz rakamları ile toplam 197 milyar lira tutarında yatırım yaptık."