Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gözlerimizi deprem bölgesinden ayırmıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

6 Şubat depremlerinin 1. yıl dönümünde deprem bölgesini yeniden ziyaret ederek depremzedelerimizle dayanışmamızı güçlendiriyoruz. İnşası tamamlanan afet konutlarının kura çekimini yapıyoruz. Vatandaşlarımıza evlerini teslim ediyoruz.

GÖZLERİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN AYIRMIYORUZ

İlk olarak cumartesi günü Hatay'daydık. İki önemli sağlık tesisini açtık. Konut kura törenini gerçekleştirdik. Pazar günü Gaziantep'teydik. Toplam 10 bin 698 konutun kura törenini icra ettik. Dün 6 Şubat'ın senei devriyesiydi. Büyük afetin yıl dönümünde Sayın Devlet Bahçeli ile Kahramanmaraş'taydık. Hem dertleştik hem de yapımı tamamlanan 9289 konutun kurasını çekerek hak sahiplerine teslim ettik. Bugün Şanlıurfalı kardeşlerimizle kura sevincini yaşıyoruz. Yarın Adıyaman'da olacağız. Gözlerimizi deprem bölgesinden bir an olsun ayırmıyoruz.

CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Zaman zaman ortaya çıkan sorunları kör düğüm haline gelmeden çözüme kavuşturuyoruz. Bugünkü törenimizle 1208'i il ve ilçe merkezlerinde 106'sı kırsalda toplam 1314 afet konutumuzun kurasını çekiyoruz. Deprem konutlarının hak sahibi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şanlıurfa'da 4 bin konutun yapımı devam ediyor. Bunları da hak sahibi kardeşlerime peyderpey teslim edeceğiz. Deprem bölgesi vatandaşlarımızın hiçbirine mahcup olmamak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz.

ELBETTE BEDEL ÖDEDİK

Tüm imtihanları 85 milyon tam bir dayanışma içinde hareket ederek vermeyi başardık. Bir başka ülkenin başına gelse o ülkeyi yerle yeksan edecek nice kriz bizi yolumuzdan döndüremedi. Elbette bedel ödedik, yaralar aldık, sarsıldık ama ne kadar büyük olursa olsun hiçbir badirenin hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmedik. Afet yönetimi ve yaraların sarılmasına ülkemizi çok farklı bir seviyeye taşıdık. Vatandaşlarımızı güvenli konutlara kavuştururken yatay mimari örneklerinin yaygınlaştırılmasını temin ettik. Son 21 yılda yaşadığımız tabii afetlerden sonra yaraları sarma noktasında ortaya koyduğumuz gayretin en yakın şahidi bizatihi milletimizdir. En zor anında devletine umut bağlayan kardeşlerimizin hiçbirisine bugüne kadar mahcup olmadık. Milletçe yüreğimizin yandığı bu afetlerde birileri şov peşinde koşarken biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık.

ŞANLIURFA'DA 10 BİN 891 HAK SAHİBİ VAR

6 Şubat depremleri son bir asırda maruz kaldığımız en büyük felakettir. Can kaybı olarak 53 binden fazla insanımızı toprağa verdik. Şanlıurfa'da 200 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da depremde 719 bina yıkıldı. Enkazların tamamı temizlendi. 8217 ağır hasarlı binadan 7321'inin enkazı kaldırıldı. 9 bin 799 konut, 651 iş yeri, toplam 10 bin 891 hak sahibi hak kardeşimiz bulunuyor.

Milletçe yüreğimizin yandığı tüm bu afetlerde birileri sadece şov peşinde, sadece siyasi istismar peşinde koşarken, biz bir an önce dertlere derman olabilmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Deprem günlük tartışma mezesi değil