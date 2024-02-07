Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP siyasi mihengini kaybetmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Sevgili Şanlıurfalılar, yol arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dün deprem şehitlerimizi Fatihalarla yad ettik. İnşası tamamlanan konutların kura çekimini gerçekleştirdik. Bugün de Şanlıurfa'da da inşası biten 1314 konutun anahtar teslim törenine katılacağız.

Evliyalar şehri Şanlıurfa huzurun, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Hiç endişe etmeyin, dimdik ayaktayız ayakta olacağız. Tarih boyunca medeniyet merkezlerinden biri olan Urfa bölgesinin bizim kalbimizde ayrı bir yeri var. Ülkemize kazandırdığımız eserlerden Şanlıurfa'nın hak ettiği payı alması için bizzat takipçisi olduk.

Kardeşliğimizi, birliğimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Maddi manevi değerleri ile bereketli olan bu şehir içinde pek çok zorlukları barındıran yapıya sahiptir. Şehrin hep daha iyiye gitmesi için gayret gösterdik. Şanlıurfa'nın kalbimizde ayrı yeri var.

Şanlıurfa'nın ismi arkasına saklanıp kendi bireysel hesapları peşinde koşanlardan olmadık. Hepimiz beşeriz elbette eksiklerimiz, hatta hatalarımız çıkabilir. Şehrimize kazandırdıklarımızı kimse inkâr edemez. Büyükşehir ve ilçe adaylarımızı da bu hüsniyet ile belirledik. En az kırgınlığa yol açacak, katkı verecek isimlerle 31 Mart'ta sizlerin huzuruna çıkmaya çalıştık.

"MESELE HİZMETSE ÜZERİMİZE KİMSE YOK"

Geçmişte bizimle yol yürüyüp de yolunu değiştirenlerin tercihi kendilerini ilgilendirir. Boşa harcayacak enerjimiz yok, işimize bakacağız. Herkes siyasetçi olur ama devletçi olamaz. Hep birlikte işimize bakacağız. Mesele yatırımlarla şehrimize eser kazandırmaksa bu hususlarda üzerimize kimseyi tanımıyoruz. Kimsenin bizi kendi kısır tartışmalarına çekmesine de izin vermeyiz. Bizi anlayanlarla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türkiye ne zaman önündeki fırsatları değerlendirip büyüme hızını artırsa kirli senaryolar devreye giriyor. 2011 seçimlerinin ardından 2023 hedeflerimiz ile büyük atılımı hayata geçirmiştik. Gezi ile başlayıp FETÖ ihanet şebekesinin harekete geçirilmesi bu oyunun bir parçasıydı. Çukur terörü bunun bir parçasıydı. DEAŞ'ın üzerimize salınması bu oyunun bir parçasıydı. Teröristan bu oyunun parçasıydı. Komşularımızla yaşadığımız gerilim bu oyunun parçasıydı. Milletimizle birlikte bu oyunları birer birer bozduk. Hedeflerimize adım adım yürüdük. Milletimiz bu sınamaları alnının akı ile verirken muhalefet sınıfta kaldı. Burada birinci derecede sorumluluk CHP'ye ait. Lafa gelince cumhuriyetin kurucu fırkası olmaktan dem vururlar. İşlerine geldikçe cumhuriyetimizin banisini istismar ederler. Kirli ittifakları gizlemek için tek ayak üstünde kırk yalan söylerler. Beşinci kol operasyonlarına alet olmaktan geri durmazlar. Ortak çıkarlardan kopmuş siyasetin nerelere varacağının örneğini CHP siyasetinde gördük. Gezi olaylarına sahip çıktı bu parti. FETÖ kumpas kasetlerini meclis kürsüsüne taşıyarak darbe girişimine ortak oldu bu parti. Sınırlarımıza dayanan PKK YPG mensuplarını yurtsever diye sahiplenip cumhuriyetimizi hiçe saydı. Darbecilerin tanklarına alkış tuttular. Yapmamaları gereken ne varsa hepsini yaptı hala da yapıyor.

"CHP SİYASİ MİHENGİNİ KAYBETMİŞTİR"

CHP zihniyetinin vatandaşımızın hayalleri ile bağı kalmamıştır. Bu partiye oy verenler en büyük mağdurdur. CHP siyasi mihengini kaybetmiştir. Sürekli yörüngeden yörüngeye savrulan bir partiye dönüşmüştür.

Dünkü saldırı ile bir kez daha gördük. Bu saldırıyı yapan teröristlerin en büyük hamisi CHP yöneticileridir. Özgür efendi genel başkan seçildiği kongre kürsüsünden bizzat selam gönderdi. CHP'li bazılarının teröristler için soru önergeleri bile var. Bu parti terör örgütünün siyasi uzantısı ile yoldaşlık yapıyor. Terör örgütleri CHP'yi emellerine ulaşmak için koş başı olarak kullanmakta. Rotasını kaybeden CHP Türkiye'ye dair hesapları olan odakların oyuncağı haline geldi. Asıl suç CHP yönetimidir. Eski başkanları bu şekilde bir netice elde edeceğini sandı ama sandıkta 13 defa kırmızı kart gördü.

Mevcut başkanları da aynı yanlışta ilerliyor. Şu anda CHP kendi bünyesinde adeta bir iç savaş yaşıyor. Eskisinin bir taraftan yenisinin bir taraftan birbirine kılıç salladığı bu savaşın ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Türkiye Yüzyılı'nın en büyük kazanımı bu kısır muhalefet zihniyetinden kurtulmamız olacak.

31 Mart seçimlerinde Şanlıurfa başta olmak üzere şehirlerimizin tamamında alacağımız netice ile milletimize layık olduğu ezer ve hizmetleri sürdüreceğiz.

ŞANLIURFA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Zeynel Abidin Beyazgül

Haliliye Belediye Başkan Adayı: Mehmet Canpolat

Eyyübiye Belediye Başkan Adayı: Mehmet Kuş

Karaköprü Belediye Başkan Adayı: Metin Baydilli

Siverek Belediye Başkan Adayı: Ali Murat Bucak

Viranşehir Belediye Başkan Adayı: Salih Ekinci

Birecik Belediye Başkan Adayı: Mahmut Mirkelam

Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı: Seyithan Atilla

Akçakale Belediye Başkan Adayı: Abdulhakim Ayhan

Halfeti Belediye Başkan Adayı: Şeref Albayrak

Suruç Belediye Başkan Adayı: Mustafa Yüksel

Hilvan Belediye Başkan Adayı: Aslan Ali Bayık

Bozova Belediye Başkan Adayı: Suphi Aksoy

Harran Belediye Başkan Adayı Mahmut Özyavuz(MHP)