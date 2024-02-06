Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asrın dayanışmasıyla altından kalktık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen saldırı nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Hain saldırıyı bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.

Türkiye tüm terör örgütüyle mücadelesini sürdürecektir. Yaralılarımızdan da bir tanesinin de hakka yürümüş olmasından dolayı Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi alınlarından öpüyorum."

"EN SARSICI FELAKETLERDEN BİRİSİ"

"11 ilimizde meydana gelen deprem insanlık tarihinin en sarsıcı felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Depremde yıkılan binaların yüzde 90'ının 1999 öncesi yapılmış olması felaketin boyutlarını artırmıştır.

Hayatını kaybeden 53 bin vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimizin aziz hatıralarını kalbimizde hep yaşatacağız. Şehitlerimize af ve mağfiret temenni ediyorum. Bu felakette yaralanan 107 bin insanımız başta olmak üzere depremden etkilenen kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

"DAYANIŞMAMIZI GÜÇLENDİRDİĞİMİZ BİR TARİH"

"Biz depremin birinci yıl dönümünde enkazları kaldırmış, şehirlerin yeniden inşasında önemli mesafe kat etmiş, insanları hayata yeniden tutunmuş bir tabloya ulaştık. 6 Şubat'ı depremdeki kayıpları yad etme dışında, milli dayanışmamızı her geçen gün güçlendirdiğimiz bir tarih olarak da hatırlayacağız.

Facianın ilk anından itibaren erkeği ve kadını ile genci ve yaşlısıyla, sivili ve kamu görevlisiyle, 85 milyon yek vücut olarak depremzedelerimizin etrafında kenetlenen her bir kardeşimize buradan şükranlarımı sunuyorum."

KURTARDIĞIMIZ HER CAN UMUDUMUZU TAZELEDİ

"Deprem bölgesinde 160 bin personelle tüm işlerin devam etmesini sağladık. Enkaz altından kurtardığımız her can milletçe umudumuzu tazeledi. Sevk ettiğimiz 1 milyon çadırla yaklaşık 3 milyon kişinin acil barınma ihtiyacını çözdük. 215 bin konteynerle depremzede vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda barınma imkanı sunduk. 3,5 milyon vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik.

Türk Havayollarımızın öncülüğünde 712 bin kargo seferi ile 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. 350 bin haneye kira desteği ödemesi yaptık. 120 bin öğrencinin bölgeye gidiş dönüşünü sağladık. 712 bin kargo seferiyle 33 bin tona yakın yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık."

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

"İnşası biten ilk konutların kura çekimi ve anahtar teslimini geçen günlerde Hatay ve Gaziantep'te yaptık. Bugün de Kahramanmaraş'ta 9289 konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarlarını teslim ediyoruz.

Bunlara ilave olarak Kahramanmaraş'ta 20 bin konutumuzun yapımı hızla sürüyor. 78 bin vatandaşımızın tamamına anahtarlarını teslim edene kadar gece gündüz durmayacağız. Yarın Şanlıurfa'da perşembe günü Adıyaman'da inşası biten konutları vatandaşlarımıza veriyoruz. Amacımız yıl sonuna kadar 200 bin konut ve köy evini teslim etmektir. Ardından bu sayısı süratle 390 bine tamamlayacağız. Kimseye mahcup olmadan bu süreci çok geciktirmeden nihayete erdireceğiz."

KAHRAMANMAŞ BURADA, BİR TURİSTİK SEYAHAT DE BURAYA YAPIN

"Muhalefet diyor ki 1 yıl geçti ortada bir şey yok. Kahramanmaraş burada, zahmet olmazsa bir turistik seyahat de buraya yapın. Burada rakam olarak bir nefeste söyleyip geçtiğimiz her bir işin gerisinde ne kadar çok emek, altın teri, kaynak, fedakarlık olduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Kahramanmaraş biliyor."

HAYATIMIZIN HİÇBİR DÖNEMİNDE AYRIMCILIK YAPMADIK

En son hak sahibi vatandaşımızda yuvasına kavuşana kadar durmadan dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bizim 30 yıllık birikimimiz olmasa, bu yaralar bu kadar hızlı sarılamazdı. O dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un insan üstü gayretlerini kim inkar edebilir. Hayatımızın hiçbir döneminde ayrımcılık yapmadık, yapmayız.

TÜM BELEDİYELERE BÜTÇEDEN ALMALARI GEREKEN PAYI EKSİKSİZ GÖNDERDİK

Biz insanımızın gerektiğinde canı pahasına verdiği desteği, yatırımları yaptığımız için bu destekleri aldık. Tıpkı 21 yıl boyunca olduğu gibi geçen yılın mayıs ayındaki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde de sizlere vaadimiz buydu. Şimdi belediye başkanlığı seçimlerinde de şehirlerimize vaadimiz aynıdır. Biz eser vermeye, hizmet etmeye, şehirlerimiz Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya talibiz. Bunun dışındaki her tartışmayı vakit kaybı olarak gördüğümüzü her fırsatta tekrarlıyoruz. Birileri Hatay'da söylediğimiz hükümet ve yerel yönetimlerin işbirliğine işaret ettiğimiz ifadelerin üzerinde tepiniyor. Yıllardır şu hakikati sürekli dikkate getiriyoruz. Hükümet olarak biz tüm belediyelere bütçeden almaları gereken payı eksiksiz gönderdik. Hatta plana dayalı, yapacaklarını gördüğümüz yatırımlar için borçlanma izinlerini de veriyoruz. Muhalefetin elindeki şehirlerde normalde belediyelerin yapması gereken yatırımların önemli kısmını sırf vatandaşlarımız mağdur olmasın diye bakanlıklarımıza bağlı kurumlar ile yine biz hayata geçirdik. İstanbul'undan İzmir'e, Ankara'sından Hatay'a muhalefetin şehirlere hizmet kazandıramadıkları için, bunun tek sebebi beceriksizliktir.