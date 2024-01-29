Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na koşmaya hazır mıyız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Eskişehir'de düzenlediği "Gençlik aşkıyla Eskişehir" programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sizlerin zamanının misafirleriyiz Allah'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle ülkemizin Türkiye 100 Yılı hazırlığını tamamladıktan sonra emaneti sizlere bırakacağız. Her bir genç kardeşim potansiyel olarak yarının iş insanı, siyasetçisi, yöneticisi, sanatçısı milletvekili, belediye başkanı ve elbette Cumhurbaşkanı adayıdır."

"Seçimlerde pek çok ilimizde ilçemizde gençlik teşkilatımızdan yetişme arkadaşlarımız aday olarak partimizi temsil ediyor. İşte cumartesi günü İzmir'deydik. Hamza Dağ kardeşimiz gençlik kollarından yetişme ve bizim şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız."

"Adana, Kahramanmaraş Büyükşehir adaylarımız aynı şekilde gençlik teşkilatımızdan yetişme, Karabük il ve çok sayıda ilçe adayımız yine gençlik kollarımızdan geliyor."

"Belediye yönetimlerinde çok sayıda genç arkadaşımız yer alıyor ve önümüzdeki dönemde inşallah daha fazla yer alacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubumuzda gençlik kollarından yetişme 20'den fazla milletvekilimiz var."

"Aynı şekilde meclisteki 30 yaş altı 5 milletvekilinden 4'ü AK Parti sıralarında oturuyor. Bürokraside, üniversitede, iş dünyasında, partimizin gençlik kollarında birlikte çalıştığımız binlerce isim biliyoruz."

"Görüldüğü gibi gençlerimizin önünü her alanda biz açtık. Tabii bunun için sizlerin kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Bu konuda ben sizlere güveniyorum. Rahmetli üstadın “Zaman bendedir ve mekan bana emanettir” şuurunda gençlik idealini bugün gerçeğe dönüştürecek olan nesil sizsiniz."

"Kim var diye seslenildiğinde sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını veren benim olmadığım yerde kimse yoktur inancına sahip gençlik hayalimizi asla kaybetmeyeceğiz."

"Gençler öyleyse şimdi soruyorum size, Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymaya hazır mıyız? Surda açılan mukaddes gedikten akın akın Türkiye Yüzyılına doğru koşmaya hazır mıyız?"

"Artık ne yandan esersen es dediğimiz rüzgarın yönüne bakmadan hedeflerimize yürümeye hazır mıyız? Mukaddes emaneti ne yaptınız diye sorulduğunda alnı ak bir şekilde cevabımızı vermeye hazır mıyız?"

"Medeniyet, inancımıza, tarihimize, kültürümüze layık bir şahlanışla ayağa kalkmaya hazır mıyız? İşte benim milletimin gençliği bu. İşte benim gönlümün gençliği bu, işte benim geleceğimin gençliği bu. Rabbim hepinizden razı olsun."

"Sevgili gençler hayat doğumdan ölüme kadar süren ve nesillerden nesillere aktarılan bir bilgi tecrübe birikim devir daimidir."

"Mücadele sürecidir kendinizi geliştirmeyi ve mücadeleyi bıraktığınız anda maddi ve manevi her anlamda yıkıma uğramanız kaçınılmazdır. Her kuşak bir sonraki için önden giden atlı mesafesindedir."