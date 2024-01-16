Cumhurbaşkanı Erdoğan: SSK ve Bağ-kur emeklisine %5 ek zam yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Sözlerimin hemen başında şehit düşün kahraman mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı askerlerimize rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Tarih bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen şehit ailelerinin sabrı karşısında duygulanmamak elde değil."

"Şehitlerimizin kanlarını her zaman olduğu gibi yerde bırakmadık. Son 5 günde hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef vuruldu, 78 terörist etkisiz hale getirildi."

"Milli İstihbarat Teşkilatımız, 12 Ocak'tan bu güne kadar terör örgütüne ait toplam 60 kritik alt yapı ve mühimmat tesisini imha etmiştir."

"Güvenlik birimlerimize, yanında, yöresinde, arkasında kim olduğuna bakmadan tespit ettikleri tüm terör unsurlarını yok etme talimatı verdik."

"Bölücü terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat, eğitim ve himaye desteği sağlayarak palazlandırma girişimleri hız kazanmıştır."

"Türkiye'nin kararlılıkla uyguladığı terörü kaynağında bertaraf etme stratejisi en çok bölgemizde bir 'teröristan' kurma hesabı yapanları rahatsız etmiştir."

"Sınırlarımız ötesindeki askeri mevcudiyetimiz vatanımızın güvenliği vatandaşımızın huzuru için hayati öneme sahip. Bundan geriye dönüş asla söz konusu olamaz."

"Emperyalistlerin, Irak ve Suriye'de bir 'teröristan' kurma planları masada oldukça, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz."

"Terör eylemlerinin kaynağı durumundaki Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar bu bölgedeki harekatlarımız sürecektir."

"(Sınır ötesi operasyonlar) Haritaları değiştirmeyi sürekli gündemde tutanların, bölgemize yeni Sevr dayatmasında bulunanların hesabını alt üst etmiştir."

"Suriye'de, Tel Rıfat'tan Aynularab'a, Haseke'den Münbiç'e kadar sinsi niyetlerle kurulmuş terör yuvalarının tamamını darmadağın etmeden durmayacağız."

" 'Üç beş oy daha fazla alacağız' diye bölücü örgütün muhiplerini kırmızı halıyla karşılayanlar, elbette bu yaptıklarının hesabını sandıkta vereceklerdir."

"Madem bize verilen sözler yerine getirilmiyor, öyleyse Türkiye'nin kendi güvenliği için gerekli tedbirleri almasına kimse itiraz edemez."

"Söz konusu terörle mücadele, ülkemizin bekası, huzuru ve güvenliği olduğunda herkes ya yanımızda yer alır ya da karşımızda. Bu işin ortası, gri alanı yoktur."

"Nispeten daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 daha artış yapacağımızın müjdesini vermek istiyorum."

"Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir."

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor."

"Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz."