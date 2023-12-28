Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 günde 59 teröristi gömdük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleşen Muhtarlar Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya, trafik kurallarına riayet etmeye çağırıyorum.

Önümüzdeki seçimlerde köylerine ve mahallelerine hizmet etmek için adaylığını koyacak muhtar adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Muhtarlarla bizim aramızda rahmetli Neşet Ertaş'ın ifadesiyle 'Kalpten kalbe, gönülden gönle giden bir yol' vardır. Bunun için de her fırsatta sizlerle buluşmaya, hasret gidermeye çalışıyoruz.

Niçin muhtarlarla bu kadar yakın ve sık irtibat halindeyiz? Çünkü muhtar, yönetim sistemi piramidinin temelidir. En geniş ağın temsilcisidir. Demokrasimizin uçbeyi olarak gördüğümüz muhtarlarımızı her zaman destekledik.

Muhtarlarımız, köylerinde ve mahallelerinde bizim temsilcilerimizdir. Onları kimseye ezdirmeyiz, istismar ettirmeyiz. Buradan İçişleri Bakanımıza talimat veriyorum: Muhtarlıklarımızın günümüz şartlarına ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları mutlaka gündeme alın. Yetişirse Meclis tatile girmeden, yetişmezse önümüzdeki yasama yılında inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturmayı arzu ediyoruz. Böylece muhtarlıklarımızın da milletimize daha kaliteli hizmet verebilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Ülkemizin son 6-7 yılı terörle mücadele tarihimiz açısından en başarılı en sonuç alıcı yıllar olarak tarihe geçmiştir. Son 3 günde de 59 teröristi gömdük. Teröristleri kendi inlerinde imha ediyoruz. Sınırlarımızda terör bitme noktasına geldiyse bunun en önemli sebebi Irak ve Suriye sahasında yürüttüğümüz operasyonlardır. Elbette bu mücadelede zaman zaman şehitlerimiz oluyor. Geçtiğimiz günlerde iki ayrı çatışmada verdiğimiz 12 şehidin acısı milletçe hepimizin yüreğini dağladı. Bizim inancımızda şehadet en yüce mertebedir. Şehitlerimizin kanını asla yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. 22 Aralık'tan beri icra edilen harekatlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatımız, Suriye'nin kuzeyindeki terör altyapısına ve elebaşlarına yönelik son derece başarılı operasyonlar icra ediliyor. Terör örgütü için kritik önemde 70 tesis vuruldu. Bunların içinde adeta petrol rafineleri var. Hepsini vuruyoruz ve buralar günlerce yanıyor. Durmayacağız. Nerelerde bunlar için bu tür kaynaklar varsa işte onların bu tür kaynaklarını vurarak yok edeceğiz, yok ediyoruz. Teröristler de bertaraf oluyor. Ülkemiz ve milletimiz için son terörist de tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar devam edeceğiz.

Baharla birlikte yeni üs bölgelerimizin altyapılarını tamamlayacak, teröristleri buralara bir daha ayak basamayacak hale getireceğiz.

Birileri PKK ve uzantılarının ağzıyla güya bizi eleştiriyor. Halbuki terör örgütünün değirmenine su taşıyorlar. Hiçbir ülkede kendi devletinin güvenlik stratejilerini değersizleştirmeye hatta çökertmeye çalışan muhalefet örneği yoktur. Türkiye hariç hemen hiçbir ülkede terör örgütünün propaganda çarkına dişli olmayı marifet zanneden muhalefet bulamazsınız.

Bildiriye uyduruk gerekçelerle imza atmaktan kaçarak, terör örgütüne şaşı baktıklarını her vesileyle göstererek terörle mücadele gibi bir dertleri olmadığını açıkça ortaya koymuşlardır.

Gündemimizin değişmez ilk konusu ülkemizi depreme hazırlama çalışmalarıdır. Kentsel dönüşümün yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'da 350 bin konutun dönüşümünü süratle tamamlamayı hedefliyoruz.