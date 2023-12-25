Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trafik kapasitesi 2 katına çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bu önemli eserin İstanbulumuzun yanında tüm bölgemize, tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. Sabiha Gökçen Havalimanı 1987 yılında Turgut Özal'ın ortaya koyduğu vizyonla hayata geçirilmiştir. Projenin amacı başta savunma ve havacılık sanayi olmak üzere ileri teknoloji alanında güçlü altyapının oluşturulmasıydı."

"Sadece İstanbul'un değil tüm bölgenin adeta uçuş merkezi haline geldi. Çevre illere de hizmet veriyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, iş ve turizmdeki gelişim açısından kritik roller üstleniyor. Havalimanının artan yolcu ve hava trafiğini karşılamakta zorlandığını görüyoruz. 2009 yılında yap işlet devret modeliyle yeni terminal binasını devreye aldık. Teknopark İstanbul bugün ülkemizin en önemli teknoloji merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor."

"Havalimanımız 2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiğiyle 25 milyon yolcuyu ağırladı. 2022 yılında bu sayı 31 milyon yolcuya ulaştı. 2023 yılının ilk 11 ayında 208 bin uçuşla yolcu sayısı geçen yıla göre yüzde 21'lik artışla 34 milyona yükseldi. Yolcu trafiğinin en çok olduğum 3. havalimanıdır. Yolcu sayısının 37 milyonu aşacağını tahmin ediyoruz."

"Trafik kapasitesi 2 katına çıkacak"

"İhtiyaç duyulan ikinci pistin inşası için 2012 yılında karar aldık. Çalışmalara başlayarak toplam 970 milyon doları bulan yatırım tutarıyla ikinci pist ve işlerini tamamladık."

"Havalimanımızın trafik kapasitesini ikiye katlayacak pistin uzunluğu 3540 metredir. 3520 metre, 3000 metre ve 2400 metre uzunluğunda 3 adet paralel taksi yolu vardır. Toplam 62 uçak kapasiteli 650 bin metrekarelik orta apronu vardır."

"Kimi çevrelerin ısıtıp ısıtıp dağ olmayan yere tünel yaptılar diye yalan yanlış paylaşımlarda bulunduğu tünel TEM bağlantı tünelidir. Bu altyapıyla birlikte kule, teknik blok, gümrük, itfaiye, garaj binası gibi 19 bin metrekare kapalı alana sahip üst yapı tesislerini de en son teknolojiyle yeniledik. Hava trafiği açısından yeni pisti iniş, eski pisti kalkış amacıyla kullanacağız. Böylece havalimanımızın trafik kapasitesini 2 katına çıkaracağız."

"Millete lüks gördüler"

"Şu an bulunduğumuz bölgede havalimanı kurulması fikrine öncülük eden Turgut Özal'ı rahmetle yad ediyorum. Rabbim Türkiye için hayal kuran, çalışan, istikbal uğrunda gayret gösteren herkesten razı olsun diyorum."

"Buranın inşasıyla ilgili ilk çalışmayı başlatan Özal, siyasi hayatı boyunca haksız, insafsız eleştirilen muhatabı olmuştur. Çeyrek asırlık, yarım asırlık hedefleri doğrultusunda attığı her adımda Özal, belli çevreler tarafından hedef alınmış, suçlanmıştır. Ne gerek var eleştirisi Özal'ın medya akademi ve siyaset camiasında en çok maruz kaldığı sorulardan biriydi."

"Bu soruyu soranları niyeti projelerin verimliliğini sorgulamak değildir. Yapılan hizmeti millete lüks gördükleri için ifade ediyorlardı. Ortaya eser koyamayanlar, vizyoner devlet adamlarına sürekli engel çıkardılar. 2002 yılında sorumluluğu üstlendiğimizde biz de benzer ithamlara maruz kaldık."

Havalimanı sayısı 50'ye yükseldi

"Biz ne yaptıysak CHP ve koro üyelerine rağmen başardık. Havacılık alanında büyük dönüşüm gerçekleştirdik. Aktif havalimanı sayımızı 26'dan 50'ye, terminal kapasitemizi 55 milyondan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkardık."

"Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta daha ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1813'e ulaştırdık. Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri dönüştürdük."