Cumhurbaşkanı Erdoğan 1967 sınırlarına vurgu yaptı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin de tesis edildiği Türkiye - Macaristan dostluk anlaşmasının imzalanmasının yüzüncü yıl dönümü. Tarihi bağlar ve kültürel yakınlıkları güç aldığımız Macaristan ile dostane ilişkilerimiz bir asrın çok daha ötesine uzanıyor. Çok sayıda üst düzey ziyaretle kapsamlı iş birliğimizi daha da pekiştirdik. Ticaret hacmimiz 4 milyar dolara yaklaştı. 6 milyarlık hedefe ulaşmaya kararlıyız. Ekonomi ve ticaret ortak komitesini tesis ettik. Ortak komitenin ilk toplantısını Türkiye'de düzenleyerek ticaret ve yatırımlarımıza ivme kazandıracağız. Verimli bir iş birliğine sahip olduğumuz savunma sanayi ve enerji gibi alanlarda bağlarımızı daha da güçlendirmeyi planlıyoruz."

"İş birliğimizin daha da güçlendirilmesini teminen atacağımız ilave adımları ele aldık. Geleceğe yönelik vizyonumuzun da bir göstergesidir. Görüşmelerimizde Türkiye - AB ilişkileri ukrayna ve Gazze'deki gelişmeler dahil olmak üzere güncel meseleleri de ele aldık. Macaristan'a dönem başkanlığında şimdiden başarılar diliyorum. Filistin'de ve Ukrayna'da savaşın çözüm olmadığı noktasında Macar noktasında hemfikiriz. Türkiye olarak taraflardan talep olması halinde yarım kalan İstanbul sürecini tekrar canlandırmaya hazırız."

1967 VURGUSU

"Gazze'de ise İsrail vahşetinin bir anda evvel sona ermesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye olarak ilk günden beri yoğun diplomatik çaba harcıyoruz. 1967 sınırlarında Filistin devletinin tesisinin artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha gördük. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlar verilmesi noktasında asli bir sorumluluğu bulunuyor."