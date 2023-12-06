Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailli yöneticiler er ya da geç yargılanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Fetret devri yaşayarak muhalefetin elinde olan belediyeleri gerçek belediyecilik anlayışıyla kavuşturacağız."

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

"Terörü kaynağında yok etme stratejimizi başarıyla uyguluyoruz. Teröristlerin kümelendiği sınırımıza yakın alanları da eninde sonunda güvenli hale getireceğiz."

"Türkiye'nin güneyinde terör yapılanmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bitkisel hayata giren terör örgütünü canlandırma çalışmalarının farkındayız. Kimin, kiminle iş tuttuğunu çok iyi biliyoruz. Daha önce yaptığımız gibi bir gece ansızın gelerek tüm bu senaryoları yırtıp atmaktan çekinmeyiz."

Yunanistan ve Macaristan ziyareti

"Yarın, Yunanistan'a gidiyoruz. 18 Aralık'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Komşularımızdan başlayarak bölge ülkeleriyle iş birliğimizi güçlendireceğiz. Ülkemiz, uluslararası platformlar ile ikili ilişkilerinde kat ettiği her mesafe bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırmaktadır."

Enflasyonla mücadele

"En zoru geride kaldı. İnşallah bundan sonra hep birlikte sürekli daha iyiye doğru gideceğiz. Enflasyonu yavaş yavaş kontrol altına alıyoruz. Salgın ve küresel krizlerle sarsılan makro finansal istikrarı güçlendirecek adımları kararlılıkla atıyoruz."

"2023'ün ilk 9 aylık bölümünde ekonomimiz yüzde 4,6 büyüdü. Büyüme hedefimizden en küçük bir sapma yoktur. İşsizlik oranı ise yüzde 9,2'lere geriledi. Çalışan emeklilerimizde serzenişe neden olan sıkıntıları da gidiyoruz. 4 milyon 689 bin emeklimizin hesabına bir defaya mahsus 5'er bin TL'yi süratle yatıracağız."

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğal gaz desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dahil ettik."

Asgari ücret açıklaması

"Daha 10 ay evvel yaşadığımız deprem felaketine rağmen hiçbir insanımızı ihmal etmiyoruz. Yılbaşında çalışanlarımızın ücretlerinde hem genel ekonomik dengeyi sarsmayacak hem de onların kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Asgari ücret tespit toplantılarına 11 Aralık'ta başlanıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak bir asgari ücret hedefiyle bu süreç yürütülecek."

İsrail'in Gazze katliamı

"İsrailli yöneticiler er ya da geç yargılanacak. Netanyahu yönetimine bu cüreti veren, insanlık suçlarının üzerine örten Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaktır."

"Batı'nın tarihi bu konuda oldukça vahşi örneklerle doludur. Dünyayı Batı değerleri safsatasıyla oyalayanlar, kendi değerleri dışında başka değerli olmadığını göstermiştir."

"Buradan açıkça ilan ediyorum: Batı'nın etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar tırmandırırsa, sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır. İsrail yönetiminin, bir an önce aklını başına toplamasını ümit ediyoruz."

Kentsel dönüşüm

"Maalesef ülkemiz uzunca bir süre bu toprakların hakkını vermek yerine hakkına giren anlayışla yönetildiği için deprem gerçeği gözardı edildi."

"2012 yılında tarihimizde ilk defa Kentsel Dönüşüm Yasası'nı çıkardık. Yapı Denetim Kanunu başta olmak üzere konuyla ilgili mevzuatı güçlendirdik. Yasanın çıktığı tarihten bu yana kadar hayata geçen projelerde Türkiye genelinde 480 milyon yatırımla 2 milyon bağımsız bölümün dönüşümünü sağladık."

"Türkiye'de, yaklaşık 31 milyon konut ve 5 milyon ticari alandan oluşan 36 milyon bağımsız bölüm var. Bunların 6 milyonu deprem riski altında. Üstelik bunların yaklaşık yarısının acilen dönüşmesi gerekiyor. Güvenli şehirler için tek çare kentsel dönüşümdür."

"Rant sağlanması söz konusu değildir"

"Daha önce çok daha yüksek çoğunluk gerektiren, çok sayıda bağımsız binaların kentsel dönüşüme dahil edilmesi salt çoğunluğa bağlıdır. İmar planlarını askı ve itiraz süresi kısaltıldı. Tebligatların yapıların kapısına asılabilmesi, e-Devlet üzerinden bildirilmesiyle süreç hızlandırıldı."

"Yeni kanunlarla birlikte gelen düzenlemelerle rant sağlanması veya hak sahiplerinin başka yere gönderilmesi söz konusu değildir. Kim bunu iddia ediyorsa yalancıdır."