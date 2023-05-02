Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kepez ilçesindeki Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Antalya'yı turizmiyle, ticaretiyle, tarımıyla güçlendirmek için çalıştık. Antalya da attığımız her adımda yanımızda yer aldı. Türkiye Yüzyılı inşası için hazırlandığımız şu dönemde Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle bir aradayız. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez." diye konuştu.

Erdoğan, "Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle büyüttüysek, zenginleştirdiysek Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Türkiye'yi daha ileri taşımak için ter döküyoruz. ifadelerinde bulundu.

"Karşımızda bir mekanizma var"

"Birileri ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi sonra ortaklardan biri yerinden kalkıp otururken, masanın altındaki HDP de yerini aldı." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9'a çıkardılar. Ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETÖ de seslerini yükseltti. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, tefecileri, simsarları, istihbarat aygıtlarını saymıyorum." açıklamasında bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var." ifadelerinde bulunan Erdoğan, "Bu mekanizma hassasiyetleri umursamıyor. Ne diyordu bay bay Kemal 'Tıpış tıpış oy vereceksin' diyerek bu nobranlık ifade ediliyor. Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle yarım asır kendine gelemeyecek bir çukura itmektir." dedi.

"Senin yol arkadaşın Kandil"

Erdoğan, "Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun evlatlarımızın varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar. Ülkeyi köken ve mezhep ayrımını derinleştirerek kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'den ne diyordu birisi, bunların bayrağı, ezanı, dini var mı? Ne diyor, 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'na' diyor. Şimdi dini olmayan, diyaneti olmayan, bayrağı olmayan, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i, bu teröristler. Söyle bana arkadaşını söyleyeyim kim olduğunu. Senin arkadaşın Kandil ve onlarla bu yoldasın. 14 Mayıs'ta bu aziz millet sana sandıkları mezar edecek." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terör örgütünün parlamentodaki uzantıları AK Parti'yi kabul edebilirler mi? Kandil ne diyor, 'Bunları destekleyemeyiz, biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir."

"Türkiye'yi bugünkü seviyesine getirmeseydik bize kimse ilişmezdi" diyen Erdoğan, "Ne terör örgütü ne darbeciler, ne ekonomik tuzaklar ne küresel kampanyaların muhatabı olurduk. Biz teslim olmayı değil, mücadeleyi seçtiğimiz için hedefteyiz." açıklamasında bulundu.

"TOKİ'yi kapatacakmış"

Erdoğan, "Bay bay Kemal TOKİ'yi kapatacakmış. TOKİ benden önce çok daha fazla üretmiş. Ben gelmeden önce üretim sayısı 40 bindi, 1,3 milyon konutu biz yaptık. Bay bay Kemal, TOKİ'yi sana bu millet yedirtmez." diyerek sözlerini noktaladı.