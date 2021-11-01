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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: TURKOVAC'ı dünya ile paylaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G 20 Liderler Zirvesi dönüşünde, yerli aşıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı hakkında tüm dünyaya önemli bir mesaj verdi. 

TURKOVAC tüm dünya ile paylaşılacak

Erdoğan, nisan ayında Faz-2 çalışmaları tamamlanan ve Faz-3 çalışmaları kapsamında bazı gönüllüler üzerinde kullanımına başlanılan yerli aşı TURKOVAC'ı dünya ile paylaşacaklarının müjdesini verdi. 

"Siz yapamadınız ama biz yapıyoruz"

Erdoğan yaptığı açıklamada, "Yıl sonuna kadar üretime geçtiğimizde kıskançlık yapmadan bunu dünya ile paylaşacağız, adeta 'Siz yapmadınız ama biz yapıyoruz' mesajı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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