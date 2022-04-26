Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Maske zorunluluğu kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Pandemi sürecinde ülke olarak başarılı bir sınav verdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Sağlık altyapısı ve nitelikli insan kaynağımızla, milletimizle bu süreçten sağ salim çıktık." dedi.

Erdoğan, merakla beklenen kararı da açıklayarak kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının kaldırıldığını açıkladı.

Erdoğan, toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında ise vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar maske kullanımına devam edileceğini açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Dünyamızın son iki yılı bu salgının gölgesi altında geçti. Sağlık tehdidi olarak başlayan bu süreç kısa sürede üretimden tüketime spordan istihdama kadar topyekun krize dönüştü. Hastaneden sağlık personeline maskeden ilaca aşıya kadar her başlık altında ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin sınır kapılarında havalimanların maske kavgasına giriştiklerine şahit olduk."

"Ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkarttık"

"Dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan bu heyeti ayrıca kutluyorum. Merhum Cemil Taşcıoğlu, Murat Dilmener, Feriha Öz gibi salgında hayatını kaybeden hocalarımızı bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz. Salgınla en etkili mücadeleyi yürütürken, toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında zafiyete müsaade etmedik. Hep birlikte ülkemizi bu sancılı dönemden sağ salim çıkartarak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın huzuru içinde bugün burada bir aradayız."

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı!

Olağanüstü bir durum olmazsa Bilim Kurulu toplanmayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırıldı.