Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6 Şubat yeni bir miladın başlangıcı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı kapanışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Tarihimizin en ağır can kayıplarından ve yıkımlarından biri olan 6 Şubat depremlerini inşallah afetler konusunda yeni bir miladın başlangıcı haline getireceğiz. Sadece ortak akılla değil onunla birlikte ortak vicdan, ortak ahlak, ortak vizyon birliğiyle Türkiye'yi afetlere karşı en hazırlıklı, afetler sonrasında en hızlı ve etkili tepki veren ülkesi haline getirmekte kararlıyız. Bina stokumuzu yenilemek başta olmak üzere, sıkıntılarımız elbette oldu. Hatta depremden alnının akıyla çıkan TOKİ projelerimizle alay edenler olduğunu da biliyoruz. Kahramanmaraş depremleri hayatımızdaki pekçok şey gibi bu algıları da yerle bir etti.

Türkiye'nin özellikle afet meselesini tek tek başlıklar yerine bir bütün olarak görme, değerlendirme, tedbirini alma ve sonuçlarıyla mücadele etme seviyesine ulaşmıştır. Aynı anda pekçok riskle birlikte mücadele etmek mecburiyetinde olan ülkeyiz. Bu toplantıda yaklaşık 110 gerek siyasetçi, gerek bilim adamları bir arada olduk. Ve bütün yapılan açıklamalar hepsi kayda alındı. Bu kayıtlar üzerinde çalışmamızı yapacağız. Bu çerçevede ilk yapacağımız işlerden biri Cumhurbaşkanlığı bünyesinde halihazırda 9 tane olan politika kurullarına 10. olarak Afet Yönetimi Politikaları Kurulu'nu eklemek olacaktır. Böylece tüm çalışmaların Cumhurbaşkanlığı bünyesinde yakından takibini yapma ve gerektiğinde müdahil olma imkanını bulacağız.

Çok çile çektik. Maalesef zaman zaman önümüze çıkan vatandaşlarımıza 'ne olur bize yardımcı olun, kiranıza varıncaya kadar herşeyinizi vereceğiz, ama bir an önce şu sağlam olmayan binaları boşaltın ki, biz buralarda zemin etüdlerine varıncaya kadar tek tek yapalım' dedik. İnşallah artık yeni ve farklı döneme giriyoruz. 11 vilayette başımıza gelen deprem felaketinden sonra, 81 vilayette inşallah atacağımız planlama ve yeni projelendirmeyle birlikte şehirler ve köy evleri hepsi ele alınmak suretiyle adım atalım.