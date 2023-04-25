Cumhurbaşkanı Erdoğan: "55 bin kişiye madalyalarını takdim edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Devlet Üstün Fedakarlık Madalyası Tevcih Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Bugün 6 Şubat depremlerinde fedakarlık gösteren yerli ve yabancı arama kurtarma ekiplerine madalya vereceğiz. En zor günlerimizde yanımızda olan sizlerin fedakarlığını ihmal edemeyiz. İyiliği karşılıksız bırakmamak kadim geleneğimizin gereğidir. Sizlere şahsım, milletim ve devletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diyerek sözlerine başladı.

55 bin kişiye madalya verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kara gün dostlarımızın hepsini tanıyoruz. Verilen her emeğe, her yardım eline minnettarlığımızı farklı şekillerde ifade etmeyi sürdüreceğiz. İllerde valilerimiz, yurt dışında büyükelçilerimiz bizi temsilen fedakarlık madalyasını vermeye devam edecek. 55 bin kişiye takdim edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

311 bin bina kullanılamaz halde

Depremden sonra oluşan hasara da değinen Erdoğan, "Depremin ardından 29 bin 600 artçı deprem meydana geldi. Neredeyse hasar görmeyen bina kalmadı. Son güncellemelere göre toplam 872 bin bağımsız kısımdan oluşan 311 bin bina kullanılamaz hale geldi." diye konuştu.

İlk kazmayı 21 Şubat'ta vurduklarını belirten Erdoğan, "Deprem bölgesinde 650 bin konut yapmayı planlıyoruz. Tüm şehirlerimizi eski ihtişamına kavuşturana kadar durmayacağız. Bunun için milletimizden bir sene istiyoruz." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tahrip olan alt yapı ve üst yapıyı yeniden elden geçiriyoruz. 57 bin enkazdan 50 binini kaldırdık. Vefat edenlerin yakınlarına 28 milyar lira ödeme yaptık. Yaklaşık 3,5 milyon insanımızı kamu tesislerinde ve geçici barınma tesislerinde misafir ediyoruz. Bölgede toplam 650 bin yeni konut yapmayı planlıyoruz. Tam kadro sahadayız." diyerek sözlerini tamamladı.