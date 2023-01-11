AjansHaber.com.tr Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Mersin Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Yaşar atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Memur maaş zamları, ek bodroya kaldı!
Bahçeli, Sinan Ateş hakkında ilk kez konuştu
TOKİ ödemelerinde indirim oranı açıklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Zayn ile buluştu!
Meteoroloji 41 ili uyardı: Yoğun kar alarmı!
Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Ümit Özdağ'dan aday açıklaması!