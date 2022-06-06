Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesini açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün 3600 ek gösterge ve kira artışlarına yapılacak düzenleme gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği 3600 ek göstergenin detaylarını açıklayacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak.
Gündemin en önemli başlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak.
Yeni kira düzenlemesi masada
Kabine toplantısının en önemli başlıkları ekonomi ağırlıklı olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi için nihai kararın verileceği toplantıda, enflasyon ve fahiş fiyat artışlarına yönelik alınacak tedbirler ve kira fiyatlarına yönelik yapılacak yeni düzenleme de masada olacak.
Suriye'nin kuzeyine yapılması beklenen operasyon
Terörle mücadele kapsamında Suriye'nin kuzeyine yapılması beklenen operasyon, toplantının öne çıkan başlıklarından bir diğeri olacak. Operasyon öncesi son hazırlıklar masaya yatırılacak.
3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntıları açıklanacak
Toplantı sonrasında kameralar karşısına geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sesleniş konuşmasında 3600 ek gösterge düzenlemesinin ayrıntılarını paylaşacak.
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