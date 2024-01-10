Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubatvari güçleri iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Valiler Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

10 Ocak İdareciler Gününüzü tebrik ediyorum. Hep söylediğim gibi valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevleri, saat sınırlaması ile yapılamaz. Valiler şehirlerinde paşalık etmekle değil, yetim halka babalık etmekle mükelleftir. Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati yılın 365 günü kapısı da gözü de hep açık olacaktır. Aksi takdirde insanların hak ettiği idareyi veremezsiniz. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Gazadan gazaya koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Medeniyet ve hakimiyet konusunda kaybettiğimiz her şeye yeniden kavuşabiliriz. İlimden ahlaka her konuda bu yol haritasını izleyeceğiz. Hep bu anlayışla hareket ettik.

Bundan 10 yıl önce vatandaşlarımızın karşısına 2023 hedefleri ile çıkmıştık, kimileri bize dudak bükmüştü. Yıllar yılları kovaladı ve 2023'ü de bitirdik. Geçtiğimiz yıl aynı zamanda cumhuriyetimizin 2. asrına girdik. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri ile vatandaşımızın önüne yeni bir vizyon koyduk. Bir başka ifade ile Türkiye Yüzyılı devletin ve milletin ortak hayalidir. Hiç şüphesiz Türkiye Yüzyılı'nın birinci derece muhatabı siz valilerimiz, kaymakamlarımızsınız.

"28 ŞUBATVARİ MÜSAMERELERİN GERİSİNDEKİ GÜÇLERİ BİLİYORUZ"

Değerli arkadaşlar Cumhuriyetimizin ilk asrının hangi sarsıntılarla geçtiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Her ne kadar biz ülkemizi üst lige çıkarmış olsak da geldiğimiz yeri yeterli bulmuyoruz. Öyle kritik bir eşikteyiz ki bundan sonra atacağımız adımlarla ya küresel lige çıkacağız ya da geriye düşmek zorunda kalacağız. Ömründe tuğla üstüne tuğla koymamış, herhangi bir hizmete imza atmayanlar bizi yanıltmasın. Türkiye ne zaman kritik bir yol ayrımına gelse alçakça oyunlar devreye sokuluyor.

Son günlerde karşımıza çıkmaya başlayan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçleri biliyoruz, bunların gayesi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan uzaklaştırmak

Dünyada, bölgemizde ve ülke içinde yaşadığımız sıkıntıların elbette farkındayız. Sosyal fay hatlarının bu defa yabancı ve İslam düşmanlığı üzerinden harekete geçirmeye çalışıyorlar.

YEREL SEÇİMLER

Seçimlerin huzur ve güven içinde yapılması şarttır. 31 Mart'ta da milletten alamadıkları desteğin acısını kaos çıkartarak gizlemek isteyenler olacaktır. Ülkeyi karıştırmak isteyenler de olacaktır. 31 Mart'ta sandığa gölge düşürülmesine hep beraber izin vermeyeceğiz. Adayların çalışmalarını rahatça yapabilmelerine yardımcı olarak yapmalıyız. Sandıklardaki oy sayımının güvenli bir şekilde gerçekleşmesini temin ederek yapmalıyız. İnşallah bu seçimleri de demokratik olgunluk içerisinde neticelendireceğimiz ben inanıyorum. İçişleri Bakanımızı bu toplantı için teşekkür ediyorum.