Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2024, zalimlerin hak ettikleri cezayı gördüğü bir yıl olacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini kabul etti.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni öncesinde, ödül sahipleri ve vekaleten ödül alacak kişilerle makamında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen kabulde, ödül sahipleri ile sohbet etti.

ÖDÜL ALANLARI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle: "Bu yıl bilim ödülümüzü geniş bir sahada çalışmalar yapan Prof.Dr.Süleyman Uludağ'da veriyoruz. Hocamızı ödülü için tebrik ediyorum. Kültür ödülümüzü Prof.Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Müzik ödülümüzün sahibi de Emel Sayın Hanımefendi'dir. Resim ödülümüzün sahibi de Sayın İlhami Atalay'dır. Karikatür ödülünü de Hasan Aycın'a takdim ediyoruz. Sinema ödülümüzü de sinemada iz bırakan Sami Şekeroğlu'na takdim ediyoruz. Kendisini tebrik ediyoruz.

Dijital sanat ödülümüzü Refik Anadol'a takdim ediyoruz. Kendisi yapay zekayı geliştirerek yaptığı tasarımları kuşağımıza aktarıyor. Mimari ödülümüzü Sinan Genim'e veriyoruz. Sayın Genim İstanbul aşkını hem üstlendiğini projeler hem de restorasyon çalışmalarıyla ortaya koymuştur. Edebiyat ödülümüzü geçmişten bugüne köprüler kurmuş Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz. Bu yılki Vefa ödüllerimizi Atilla İlhan, Barış Manço, Muhsin Ertuğrul, Samiha Ayverdi ve İsmail Hakkı Uzunçarşılı'ya takdim ediyoruz.

Değerli konuklar biz değişimle asırlık değerleri yaşatmanın mümkün olduğunu göstermeye çalıştık. Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde medeniyet mirasına sahip çıkmanın mümkün olduğunu göstermeye başladık. İlham kaynağı için gözü dışarıda olanlara diyecek bir şeyimiz yok. Bu kişilerden milli bir duruş da beklemiyoruz.

"ŞARTLARIN EL VERDİĞİ EN BÜYÜK YATIRIMLARI YAPIYORUZ"

Teknolojiye, kültüre ve sanata şartların el verdiği en büyük yatırımları yapıyoruz. Ülkemizde kültür sanat üretimi arzu ettiğimiz seviyede değilse sebeplerini çok iyi düşünmek gerekiyor. Kültür, sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, baskı ve tahakküm altında tutan ideolojik kabileler gerçeğiyle bir an önce yüzleşmemiz gerekir.

Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği bilenin yapmadığı yapanın bilmediği bir tablo ile karşı karşıyayız. Dar kadrocu hizipçi anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeflerimize varamayız."

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SALDIRILARI

Erdoğan konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinerek, "Tarih bu iğrenç tabloyu, buna yol açanları, göz yumanları meşrulaştırmaya çalışanları hak ettikleri şekilde yargılayacak. Yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. Herkes orada ne yaşandığını biliyor. 2024 zalimlerin hak ettiği cezayı gördüğü mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum" şeklinde konuştu.