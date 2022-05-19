Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Programında konuştu

Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda konuştu.

Konuşmasına, kendisini dinleyen gençleri selamlayarak başlayan Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Malazgirt'ten Milli Mücadele'ye kadar Anadolu'nun vatan olması ve kalması için gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları rahmetle yad eden Erdoğan, Milli Mücadele'nin habercisi olan 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal ateşinin, düşmanı 9 Eylül 1922'de İzmir'de denize dökerek zafere ulaştıran Türk ordusunun Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten erine kadar tüm mensuplarını şükranla andı.

Milli Mücadele'nin bu önemli tarihinin kendilerine armağan edildiği gençleri, dün olduğu gibi bugün de istiklal ve istikbalin teminatı olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Bizim, siz gençlerimize bırakacağımız en büyük miras, inşa ettiğimiz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde hayata geçireceğimiz 2053 vizyonu olacaktır." dedi.

"İlk gençlik yıllarımdan beri hayatımı medeniyet, hak ve adalet davasına adamış, bu uğurda nice mücadeleler vermiş, nice sınamalardan geçmiş bir büyüğünüz olarak diyorum ki hayallerinizden asla vazgeçmeyin." ifadelerini kullanan Erdoğan, gençlere "Şartların zorluğuna aldırmayın, imkanların kıtlığına teslim olmayın, yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan engellerin cesaretinden korkmayın. Bunların hiçbiri sizin kalbinizde büyüttüğünüz, zihninizde şekillendirdiğiniz hedeflerinizden asla sizleri uzaklaştırmasın" tavsiyesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü siz, genç yaşında kendi adını verdiği bir cihan devletinin temellerini atmış Osman Gazi'nin, çünkü siz, nice hükümdarın kuşatıp alamadığı İstanbul'u 21 yaşında fetheden Fatih'in, çünkü siz, kısacık ömründe devletinin topraklarının büyüklüğünü 2,5 kat artıran Yavuz'un, çünkü siz, dünyanın en karmaşık döneminde ülkesini 33 yıl ayakta tutmayı başaran Abdulhamit'in, çünkü siz, vatan topraklarının elde kalan son parçası üzerinde yeni bir devlet kuran Gazi Mustafa Kemal'in, çünkü siz, demokrasi ve kalkınma mücadelesinin ilk bayrakları ve bayraktarı şehit Menderes'in, çünkü siz, Türkiye'ye çağ atlatma vizyonunun sahibi rahmetli Özal'ın, çünkü siz, son 20 yılda ülkeye kazandırdığı eserler ve önüne koyduğu hedeflerle Türkiye'yi dünya liginin en üstüne çıkartan bir büyük vizyonun mirasçılarısınız. Tarihimizin her döneminde gençlerimizle ayağa kalktık, gençlerimizle yürüdük, gençlerimizle başardık. Biz, 'kim var' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'Ben varım' cevabını veren, 'Benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla davasına sahip çıkan gençlik ahlakıyla yetiştik."

Her dönemde gençleri birbirine düşürerek, Türkiye'yi kendi içine kapatacak senaryoların sahnelendiğine dikkati çeken Erdoğan, "Kimi zaman sağ-sol, kimi zaman Alevi-Sünni, kimi zaman ilerici-gerici, kimi zaman Kürt-Türk denilerek birbirine düşürülmeye çalışılan gençlerimizin her kaybı, Türkiye'nin kaybı olmuştur. Biz, gençlerimizi tüm bu ayrımların ötesinde kucaklayan bir anlayışla Türkiye'nin önüne konan tuzakları birer birer bozduk." dedi.

- "Şimdi hedef Paris"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'da darbecilerin sokağa çıktıklarında karşılarında gençleri bulduğunu, Cumhuriyet tarihinin bu en şanlı direnişinde, gençlerin cesareti ve kararlılığının silahların gücüne galebe çaldığını vurguladı.

Sadece bu tablonun bile gençlere güvenlerinin ne kadar haklı olduğunu ispatlamaya yeterli olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de burada azimleriyle, çalışkanlıklarıyla, dirayetleriyle pek çok alanda kendilerini ispatlamış gençlerimizle birlikteyiz. Türkiye'nin en büyük kapalı salonu, 5 bin kişilik... Bu salonda bilhassa sporcu gençlerimiz, kazandıkları başarılarla ülkemizin ve milletimizin gururu haline geldi. Artık biz, Tokyo ve şimdi hedef Paris diyoruz. Tokyo'yu aşacak olimpiyat madalyalarıyla Allah'ın izniyle yola devam edeceğiz. Az önce eskrimdeki şampiyonluğumuzu izledik ve dinledik, şimdi artık olimpiyat şampiyonluğu diyoruz. Az önce bir müjde daha aldım. O da Dünya Boks Şampiyonası'nda, İstanbul'da yeni bir altın daha çıkardık Ayşe kızımızla. Yarın akşam dört tane finalistimiz var, yine kadınlarda. Dörtte dört yapar mıyız, yaparız. Onların müjdelerini de bekleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de sayıları 2,5 milyonu bulan faal sporcular içinden şanlı Türk bayrağını göndere çekecek, dalgalandıracak nice şampiyonlar çıkacağına inandığını dile getirdi. Erdoğan, şehirleri temsilen Ankara'da bulunan gençlerin, geldikleri yerlerde hayatın her alanında takdirle gösterilen yanlarının olduğunu bildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Mayıs'ta Adana'da düzenlenecek Gençlik Şöleni'nde on binlerce gençle bir araya geleceklerini belirterek, "Bu şölende gençlerimizin enerjisi ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum." dedi.

Erdoğan, Büyük Ankara Camii Kültür ve Kongre Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen "İstiklal Türküleri Lansmanı ve Temsilci Gençler ile Milli Sporcuların Buluşma Programı"nda yaptığı konuşmada, sporun yanında bilim, sanat, kültür ve teknolojide iftihar verici eserler ortaya koyan gençlerle her fırsatta bir araya geldiklerini söyledi.

Programda kendisinden önce konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi Üyesi görme engelli Mert Yakıştır'ın iddialı ve başarılı bir genç olduğunu dile getiren Erdoğan, "Görme engelli ama metaverse meydan okuyor. İşte mesele bu. 'Nitelikli Fikri Tapu' diye dilimize kazandırdığımız NFT üreten ve bunları dünya çapında kabul ettiren gençlerimizin ufuklarının genişliğini takdirle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri harflerle sınıflandırarak onları belli kalıplara sokmak isteyenlere inat gençlerin üretmede ve başarmada sınır tanımadığına işaret ederek, "Hep söylüyorum; artık bir TEKNOFEST gençliği yetiştiriyoruz. Şair ne diyor: 'Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider'. Sizlerin her birinde hiç durmadan, duraksamadan çalışarak, mücadele ederek, kendinizi geliştirerek hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek potansiyeli görüyorum. Artık arka arkaya olimpiyat bekliyoruz." diye konuştu.

- "En büyük enerji ve moral kaynağım gençlerimizin yüzünde gördüğüm kararlılıktır"

Gençlerin akademik alanda, mesleklerinde ve diğer alanlardaki kabiliyetleriyle ülkenin en büyük zenginliği ve güç kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizin neresine gidersem gideyim, en büyük enerji ve moral kaynağım gençlerimizin yüzünde gördüğüm umut, heyecan, kararlılık olmaktadır." dedi.

Erdoğan, programa Milli Basketbolcu Cedi Osman'ın da katıldığını belirterek, milli basketbol takımının da bir numara olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem kendisi hem de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun basketbol oynadığını hatırlattı.

- "Türkiye'de 207 üniversite var"

Parti çalışmaları ve hükümet faaliyetlerindeki tüm program, proje ve uygulamalarda önceliği hep gençliğe verdiklerinin altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin yükseköğretim kapasitesi talebi vardı. Açtığımız üniversitelerde taleple kontenjanı aynı seviyeye getirdik. Göreve başladığımızda Türkiye'de 76 üniversite vardı. Şimdi Türkiye'de 207 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok. 81 vilayetin 81'inde de üniversitemiz var. Bu, şu demektir: Hakkari'deki gencimizin Ankara, İstanbul üniversitesine gitmesi için Hakkari'den anne ve babası onu yola koymasın, Hakkari'deki üniversitede okusun, Iğdır'daki üniversitede okusun, Şırnak'taki üniversitede okusun. Biz oraları mahrum bırakmadık, oralara da üniversitelerimizi yaptık. Yani öğrenci üniversiteye gideceğine, hocalarımız öğrencilerimizin olduğu o illere gitsin. 'Batıda ne varsa doğuda da o olacak' dedik ve biz bunu başardık."

- "21 Mayıs'ta Adana'daki Gençlik Şöleni'nde on binlerle bir araya geleceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin eğitim öğretim sırasında barınma taleplerinin de olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yurt kapasitemizi 183 binden 756 bine çıkardık. Gençlerimizin maddi destek talebi vardı. Burs ve kredi miktarlarını lisansta 45 liradan 850 liraya yükselttik. Göreve geldiğimizde 45 liraydı, şimdi 850 lira. Gençlerimizin spor tesisi talebi vardı. En küçük yerleşim birimlerimize kadar binlerce salon ve saha inşa ettik. Gençlerimizin temsil talebi vardı. Seçilme yaşını önce 30'dan 25'e sonra 18'e indirdik. İstedik ki yaşlandıktan sonra değil, 18 yaşındaki genç politika nasıl yapılır, ülkemize nasıl yön verilir bizzat gelsin parlamentomuzda yaşasın ve yapsın. Gençlerimizin vakit geçirecekleri ve kendilerini geliştirecekleri yer talebi vardı. 399 gençlik merkezi açtık. Gençlerimiz ne istiyorsa onu hayata geçirecek imkanları sağladık.

İnşallah 21 Mayıs'ta Adana'da gençlerimizin düzenlediği Gençlik Şöleni'nde on binlerle bir araya geleceğiz. Bu şölende gençlerimizin enerjisi ve heyecanından bir kez daha istifade etme imkanı bulacağız. Tüm gençlerimizi Adana Stadyumu'ndaki şölenimize davet ediyorum."

- Programdan notlar

Programda, Yücel Arzen ve orkestrası "İstiklal Türküleri"ni seslendirdi.

19 Mayıs kısa filminin gösterildiği programda, gençleri temsilen Aslıhan Bennur Değerliyurt, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında kalan Serdoğan Sıvacı, Milli Sporcu Deniz Selin Ünlüdağ, Gençlik Merkezi üyesi Mert Yakıştır konuşma yaptı.

Program sonunda Balıkesir 75. Yıl Gençlik Merkezi, Gazi Üniversitesi Genç Ofis ve Samsun 19 Mayıs Gençlik Kampı ile canlı bağlantı gerçekleştirildi.

Temsilci Gençler Mehmet Hakan Yavuz ve Sümeyye İlteriş ile Milli Basketbolcu Cedi Osman, 81 ilden getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim etti.

Mili Raket Abdullah Öztürk, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazandığı şampiyonluk raketi ve topu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Erdoğan'a masa tenisi oynadığı fotoğrafın NFT'sini verdi. Erdoğan, bu sırada "Merak ediyorlar, niye raketi böyle tutuyorsun diye. Dünyada tek raket tutma tekniği bu değil. Gerçi Abdullah işi sapından alıyor, ben tamamen raketi adeta avucumun içine oturtuyorum. Ve bu şekilde biz, başarıyı alıyoruz ama buna rağmen Abdullah ile mücadele etmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hediye takdiminin ardından gençlerle aile fotoğrafı çektirdi.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve çeşitli okullardan gençler de katıldı.