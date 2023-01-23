Cumhurbaşkanı Erdoğan:" 14 Mayıs seçim için en uygun tarih"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Mübarek 3 ayların sorgulama, yenilenme fırsatı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Ramazan-ı şerife yaklaştığımız 3 aylarda, kadir gecelerini şimdiden tebrik ediyorum.

14 Mayıs

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin normal tarihi 18 Haziran'dı. Ancak bu tarihi güncelleme ihtiyacı duyduk. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Anlayasımıza göre beşte üç çoğunlukla bu tarih güncellemesini Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Aksi halde Cumhurbaşkanlığı olarak 14 Mayıs'ta yapılacak takvimle kararımızı alırız. 2023 seçimleri tarihinde yapmayı planladığımız seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. Bu seçim Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerinin birlikte seçilmesini sağlayan ikinci seçim olacaktır. Bu seçim dönemini milletimiz yeni bir fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz. Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında ülkemizi dünyanın müreffeh ülkeler seviyesine çıkmasını hedefliyoruz.

Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin krizlerle sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin güçlü duruşunu kabul etmek istemeyenler olacaktır. Eser ve hizmet alt yapısı sağlam, askeri ve teknolojik imkanları olan Türkiye'yi kabul etmeyenler sonuna kadar direnecektir. Ancak biz istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimizi cümle aleme ispatladık. Geçmişte krizler içinde boğulan Türkiye'den, krizleri fırsata çeviren bir Türkiye haline getirdik. Siyasetimiz, geçmişle kıyas edilmeyecek bir olgunluk seviyesine ulaştı. Ekonomimiz, küresel operasyonlara rağmen, dünyanın takdirini kazanan bir yere geldi. Hamd olsun, potansiyelimiz ve imkanlarımız hepsinin üstesinden gelecek imkanlara sahiptir.

Geçtiğimiz pazartesi günü merhum Şule Yüksel Şenler hanımefendi adına kurulan vakfın hizmet binasını açtık. Aynı gün Sayın Putin ile bir telefon görüşmesi yaptık.

NATO'ya başvuru konusunda bizden bir hayır beklemesinler

İsveç'in NATO üyeliği başvuru ile başlayan ve mukaddes kitabımızı yakılmasına varan hususlar... Bireyin hak ve özgürlüklerin sınırı diğer bireyin hak ve özgürlüklerin başladığı yere kadardır. Dolayısıyla İsveç'teki çirkin eylem, Müslümanlara yapılmış bir hakarettir. Haçlı saldırılarından beri İslam ile Türk kavramının bir tutulduğunu biliyoruz. Bu eylem asırlardır bir arpa boyu yol alınmadığının göstergesidir. Senin güvenlik güçlerinin korumasının altında, bu alçaklığı namussuzluğu yapacak. NATO'ya başvuru konusunda artık bizden bir hayır bekleyecek olmasınlar. Terör örgütlerini sokaklarınızda cirit attıracaksınız, sonra bizden destek bekleyeceksiniz.

Enflasyon açıklaması

En büyük sıkıntımız olan enflasyonu yüzde 64'e düşürdük. İnşallah yüzde 50, yüzde 40'lara indiğini de göreceğiz. 2023'ten ümitli olmak için sebebimiz çoktur. Geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için her kesime destek paketi sunduk. Sadece bu ay 3 bin 500 haneye 740 milyon lira elektrik tüketim destek ödemesi yaptık.

Ücretli çalışanlarımıza, işverenlerin yapacağı gıda yardımlarını vergiden muaf tuttuk. Asgari ücreti 8 bin 507 liraya, en düşük emekli aylığı 5 bin 500 liraya çıkardık. Temel ihtiyaç ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe KDV indirimine gittik.

Yapılandırma paketi

EYT düzenlemesini hazırladık, Meclis çalışmasını takip ediyoruz. Kullanılan kredilerin üretken alanlara yönlendirilmesini sağlayacak mekanizmalar kurduk. Vergi, gümrük, SGK, belediye, il özel idareleri gibi kamu alacaklarını düzenleyecek bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Borçların cezalarını kaldırıyoruz, düzenleme ile borçları taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Artık üniversite okuyan gençlerimiz ne kadar kredi aldıysa o kadar geri ödeyecekler. Endeks borçlarının da taksitle ödemesi kolaylığını getiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önce kamuya olan ve 2 bin TL'yi geçmeyen vergi borçlarından vazgeçiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...