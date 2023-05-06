Cumhurbaşkanı Erdoğan: "100 milyar dolar milletimizin emrinde olacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin’i seçti. Buraya Kayseri’den geldim. Orada katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin’in resmi rakamları ise hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu seçimi teröristlere bırakmayacağız. Bay bay Kemal’in PKK’lı dostları varsa bizim de milletimiz var." diye konuştu.

"Kimseyi ayrı görmüyoruz"

Erdoğan, "Mersin sıradan bir yer değil. Mersin’in, ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalbimizde ayrı bir yeri var. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, kimseyi ayrı görmüyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı Mersin’le birlikte inşa etmek istiyoruz. Mersin’in tercihi Türkiye Yüzyılı olacak, kazanımlar artacak." ifadelerinde bulundu.

"AK Parti'ye LGBT sokulamaz"

Erdoğan, "Bunların hepsi LGBT’ci. Fakat AK Parti’ye LGBT sokulamaz. MHP’ye LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır. Koalisyon masası adeta teslimiyet masası haline dönüşmüş durumda.

CHP’de belediyecilik budur: Çöp, çukur, çamur. Bunlarda hizmet aşkı yok. İstanbul belediye başkanlığını ben CHP’den devraldım. Görevi aldık; önce susuzluğu giderdik, çöp dağlarını kaldırdık, çukurları hallettik ve çamurdan İstanbul’u kurtardık. Biz bu millete aşığız." diye konuştu.

"100 milyar dolar milletimizin emrinde olacak"

Erdoğan, "Terörden temizlediğimiz Gabar’da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı da milletimizin emrine verdik. Akkuyu Nükleer Santrali tüm üniteleriyle devreye girdiğinde Çukurova’nın ihtiyacını karşılayacak elektriği de oradan üreteceğiz.

Konya’da panelini de kendimizin ürettiği, ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralini kurduk. Tüm bunların sonunda Türkiye’nin cebinden yurt dışına giden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak." ifadelerinde bulundu.

"Et fiyatlarını düşürecek adımları atıyoruz"

Erdoğan, "Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımları da atıyoruz.

Önümüzdeki dönemde; Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnarı’ı da doğal gaza kavuşturacağız. Bay bay Kemal’in Mersin için yapacağız dediği konular var ya biz onları zaten yaptık, bitirdik." diyerek sözlerini noktaladı.